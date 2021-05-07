【禍不單行】竹篙灣檢疫中心出現食物安全問題　隔離人士晚餐只得杯麵

▲ 竹篙灣出現食安問題，故隔離人士僅獲兩個杯麵當晚餐（魏志豪FB）

鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰因有外傭確診變種病毒，所有樓層單位、沒有病徵的住戶送往檢疫中心21天。東區區議會康怡區議員魏志豪表示，收到竹篙灣檢疫人士的訊息，稱中心因出現食物問題，基於安全考量下今晚只可提供杯麵做晚餐。

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魏志豪回應Topick記者查詢時表示，檢疫人士每人獲發兩個杯麵及黃色紙條，紙條上面稱「因出現食物問題，基於安全考量下今晚只可提供杯麵當晚餐」(圖示)，但未有解釋是甚麼食物問題。他轉述街坊的意見，指「冇得食都要食」。

荃灣區議員趙恩來在Facebook透露，竹篙灣檢疫中心至少有16名荃威花園R座居民早上出現集體肚瀉徵狀，懷疑集體食物中毒，可能與由檢疫中心提供的「粟米汁撈長通粉」、「蘿蔔豬肉飯」有關，晚上檢疫中心向隔離市民發出訊息，表示「晚餐出現食物安全問題，基於安全考量今晚（5月7日）只可提供杯麵」。

趙恩來回覆opick記者查詢時表示，他在今早收到街坊向他表示出現肚瀉徵狀，遂在下午向衛生署查詢，但不獲回覆。他續指，街坊陸續在晚上9時半收到飯盒，而飯盒上印有「美味王」字樣，而早前的飯盒是由「丹尼食品有限公司」提供，故相信晚上的飯盒是由另一間公司提供。

衛生署回覆Topick記者指，衞生防護中心於昨日接獲有關個案的通報，正進行流行病學調查。署方續指，竹篙灣檢疫中心負責本地膳食的承辦商為丹尼食品有限公司，現時已安排另一間負責本地承辦商提供膳食。署方強調，一貫於外判合約内有指定條文要求承辦商的服務必須符合要求的質素。若外判承辦商服務質素未能達標，署方將嚴肅跟進，並按合約條款作出適當處理。

署方亦表示，已提供今晚晚餐予檢疫人士。有檢疫人士晚上在社交平台表示，已在晚上收到飯盒；亦有人笑指「轉左供應商好好多」。

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記者：曾卓鋒