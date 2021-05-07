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【誘拍裸照】涉IG誘兩女童自拍裸照　30歲無業漢被捕

社會 22:02 2021/05/07

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一名30歲無業漢去年年底起透過社交媒體Instagram（IG）兇嚇兩女童訛並要求提供自拍裸照及影片，昨日（6日）被警方以涉嫌「刑事恐嚇」及「製造兒童色情物品」等罪拘捕

一名30歲無業漢去年年底起透過社交媒體Instagram（IG），恐嚇兩名女童訛稱會在IG發布她們的相片，並多番要求他們提供自拍裸照和影片。警方昨日（6日）以涉嫌「刑事恐嚇」及「製造兒童色情物品」罪名，在元朗一屋邨內拘捕一名本地無業30歲男子。該名男子被捕時因正駕駛電動單車，故警方另以涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛時沒有戴認可防護頭盔」、「駕駛時沒有第三保」、「駕駛時未獲牌車輛」被捕。涉案男子目前扣留中，案件仍在調查。

屯門警區刑事調查隊第五隊督察梁冠灝表示，警方在本周三（5日）接獲一名女子報案，稱在檢查8歲女兒手機期間，發現手機內有多張女兒自拍不雅照片。她多番追問後，女兒指與另一名10歲女童於去年12月至今年4月期間被不知名網友在社交媒體恐嚇，對方更要求兩名女童向其提供自拍的裸照及影片。家人大為緊張，於是報案求助。

由於案件涉及未成年受害人，屯門警區重視案件，經深入調查及情報分析後，屯門警區刑事調查隊鎖定一名涉案男子，並於昨晚（6日）採取行動，在天水圍區一屋邨內拘捕一名30歲無業的姓黃本地男子，涉嫌「刑事恐嚇」及「利用、促致或提供未滿十八歲的人以製作色情物品」，並檢獲一部手提電話。

同時，警方在行動期間，發現疑犯在行人路上駕駛電動單車，涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛未獲發牌照的車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」被捕。疑犯正被警方扣留調查。疑犯曾做散工，現時報稱無業。

梁冠灝表示，警方調查發現，疑犯以網友身份在社交媒體尋找目標，並在鎖定目標後向對方進行私訊及取得聯絡，並向對方表示將女童在社交媒體發布的資料，包括照片，轉發至其他地方，從而要脅女童提供不雅照片。警方續指，疑犯開始時只要求受害女童提供簡單自拍照，惟及後變本加厲，如要求提供較為暴露或有不雅姿態的照片。受害女童在疑犯多番要求下，以及擔心不雅照會流出，最終只好配合疑犯要求及提供裸露短片及照片對方。

梁冠灝指，由於疫情關係，較多兒童留在家中，大大增加使用社交媒體的時間，令不法份子有機可乘，透過社交媒體尋找兒童，並利用兒童心智未成熟及容易相信成年人的心態，繼而犯案並威迫受害人提供不雅照。今次事件慶幸家長及早發現及報警，令警方可以迅速拘捕疑犯，避免事件進一步惡化。

他強調，警方一直重視兒童的福祉，絕不容忍任何侵害兒童的罪行。根據香港法例第579章《防止兒童色情物品條例》，任何人若干犯該罪行，一經定罪，最高可被判入獄8年及罰款200萬元。他亦提市民，使用互聯網時應採取小心緊慎的態度，家長亦應與子女加強溝通，以防子女墮入不法份子的圈套。

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記者：曾卓鋒

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