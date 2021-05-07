十年後內地中產人口增至8億　陳茂波：大灣區是香港進入國家內循環最佳切入點　

▲ 陳茂波出席十四五規劃下大灣區雙循環合作討論會。 (梁偉榮攝)

財政司司長陳茂波今日(7日)「十四五規劃下大灣區雙循環合作討論會」上致辭，指國家的十四五規劃，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環的新發展格局，認為當中內需、科技和開放，是新格局的三大支柱。他預料，十年後內地中產會由現時4億增至約８億人，內需將不斷擴大，而大灣區將是香港進入國家「內循環」的最佳切入點，未來可從金融、貿易和物流，創科及專業服務等方面，融入大灣區發展。

陳茂波指，十四五規劃中多處着墨大灣區發展，認為對港人而言，大灣區是香港進入國家內循環的最佳切入點，科技創新就是走進內循環發展的快速通道，未來香港要強化跳板、中介人、高增值服務平台、國際人才庫和資金池、試驗田、防火牆等角色和功能，促進內地及國際市場間的對接和互動，港府會繼續與大灣區其他城市合作。

他提到，香港社會和經濟發展，一直與內地發展密切相連，目前內地中產收入群不斷擴大，為內需提供持續推動力，認為香港要抓緊日益龐大和對質量要求不斷提升的內地市場。至於香港在大灣區建設中可發揮什麼作用？陳茂波認為，可從金融服務、貿易和物流服務，創新科技及專業服務方面著手。

▲ 港區省級政協委員聯誼會舉辦「十四五規劃下大灣區雙循環合作討論會」。

金融服務方面，他指，金融業是實體經濟的重要支撐，而多年來香港都是國家的國際金融中心，內地企業的境外融資平台，發揮防範和化解各種風險的安全屏障作用，相當未來本港會繼續擔當有關角色。他強調，三地監管機構正敲定大灣區「理財通」實施細則，估計很快就可以落實推行，香港作為「理財通」的首站，料可為區內居民提供便捷的跨境投資渠道。而債券通南向通細則已經準備就緒，將很快推出。

貿易和物流服務方面，陳茂波指，香港是國際級的物流和供應鏈管理中心，港府會繼續推動現代貨運物流體系，以促進跨境電商貿易發展。另外，陳茂波指，為鼓勵大學生參與創科行業，推動香港再工業化，爭取更多工業公司落戶香港，港府會繼續推動不同計劃，吸引及協助香港青年到大灣區尋求發展機會。

陳茂波最後指，香港要抓緊這些機遇，就必須全面準確貫徹「一國兩制」的方針，維護好《憲法》和《基本法》就特區所規定的憲制秩序，落實好維護國家安全和「愛國者治港」等相關的法律制度和執行機制，保持社會和政治穩定安全，讓「一國兩制」的實踐行穩致遠，讓香港更好融入國家的發展大局。

▲ 洪為民。（梁偉榮攝）

全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民在同一場合指出，香港在國家發展中，可以成為城市治理的參考，認為香港設計人才輩出，可鼓勵設計人員參與大灣區發展，提升中國品牌產品的質素，促進高端消費。他認為，香港過去一段時間有些停滯不前，需要為國家發展做貢獻，否則將面臨「被邊緣化」。

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責任編輯：李淇