【疫苗接種】8人接種疫苗後不適送院　51歲打第二劑復必泰女子心悸及肺部有陰影留院

▲ （粱偉榮攝）

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（7日）已是第71日。接種計劃開展以來，政府已為市民接種共約1,662,100劑疫苗。當中約1,038,300名市民已接種第一劑疫苗，包括約468,200名接種科興疫苗，約570,100名接種復必泰疫苗。約623,800名市民已接種第二劑疫苗，包括約334,200名接種科興疫苗，約289,600名接種復必泰疫苗。



截至今日下午8時的過去24小時，約有38,000名市民接種了疫苗和約14,400名市民在網上預約接種疫苗，詳細的數字如下：約有5,400名市民接種第一劑科興疫苗，當中約2,500人在社區疫苗接種中心接種，約2,900人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有3,500名市民接種第二劑科興疫苗，當中約1,900人在社區疫苗接種中心接種，約1,600人是在私家醫生和診所接種；約有11,700名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有17,400名；社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為97%；及約3,300名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約11,100名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。



截至今日零時零分，過去24小時共有8宗送院個案，其中5人已經出院，一名51歲接種第二劑復必泰的女子，因心悸及肺部有陰影而需留院觀察情況穩定，2人不遵從醫生勸告自行出院。作為背景資料，截至今日零時零分，過去24小時共有55宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。

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記者：蘇文軒