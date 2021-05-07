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【保釋奔喪】胡志偉亡父設靈多名民主派到場弔唁　建制派送花牌致衷

政治 22:31 2021/05/07

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(資料圖片)

因民主派初選案正還柙的民主黨前主席胡志偉，獲高等法院准許保釋短暫外出，為父親奔喪。今日多名民主派人士，均有前往靈堂弔唁，包括民主黨創黨成員李華明，前主席楊森、李永達、劉慧卿，前立法會議員涂謹申、鄺俊宇，民主黨主席羅健熙，前民主派立法會議員梁繼昌、葉建源；公民黨主席梁家傑、社民連黃浩銘等到場。

建制派立法會議員，包括實政圓桌田北辰，以及經民聯石禮謙，亦有致送花牌致以衷悼。而醫學界議員陳沛然、支聯會，甚至正還柙的民主黨林卓廷及尹兆堅等，亦找人代為致送花牌。

民主黨區議員莫建成指，胡志偉出席奔喪盡孝義是基本權利，他代表胡志偉及其家人感謝市民關心和慰問。而胡志偉抵達現場後，喪禮則按保釋條件，改以私人場合舉行。

胡志偉的父親於上月中離世，今晚（７日）設靈。他早前曾向懲教署申請外出參加喪禮，惟署方以保安為由拒絕，並建議安排懲教職員到靈堂，讓胡透過電子器材以視像形式奔喪，在螢幕上瞻仰遺容。懲教署表示，署方近年致力發展智慧監獄，傳輸視像訊息是其中一項主要發展範疇，以視像方式參與喪禮的安排亦屬首次。最後胡志偉團隊拒絕有關安排。

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責任編輯：李淇

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