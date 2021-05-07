【檢疫安排】子女未能打疫苗不獲縮短檢疫期　食衞局：可讓一位父母陪同檢疫

▲ 如有16歲以下兒童需要接受強制檢疫，衞生署一般會按要求容許其中一位家長陪同子女入住以便照顧。(資料圖片)

按照「疫苗氣泡」概念，政府將進一步根據風險水平，適度縮減並未逗留極高或甚高風險地區、從海外來港並已完成接種疫苗的人士的強制檢疫期。但目前兒童未可接種疫苗，假如有家庭從外地到港，已接種疫苗的父母同行子女應如何處理？食物及衞生局指，新安排暫只適用於已完成接種疫苗人士，未接種疫苗的人士包括兒童仍需強制檢疫，當局會容許其中一位家長陪同子女入住。

食衞局表示，在新安排下，經縮短強制檢疫期的安排暫時只適用於已完成接種疫苗人士，即未能接種疫苗的人士仍需要按原有的檢疫期進行強制檢疫。如有16歲以下兒童需要接受強制檢疫，衞生署一般會按要求容許其中一位家長陪同子女入住以便照顧。如有需要，需要檢疫的兒童亦可由一名由家長安排的照顧者（可以是親屬、家長的成年朋友或家庭傭工）陪同進行檢疫。政府會繼續密切監察情況，適時調整有關安排。

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記者：蘇文軒