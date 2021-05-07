【強制檢測】曾身處20處所人士須強檢　包括柴灣興華廣場、新翠商場及皇后像廣場花園等

▲ 政府晚上向曾身處20處處所人士發強檢，包括5月2日期間曾身處香港中環遮打道皇后像廣場花園超過一小時人士（資料圖片）

政府今日（7日）晚上發出強制檢測公告，要求曾身處20處指明地方的人士接受強制檢測，當中涉及 N501Y 變種病毒株的本地確診個案曾到訪的地方，包括香港柴灣環翠道 11 號興華廣場、香港柴灣柴灣道 233 號新翠商場、香港中環德輔道中19號環球商場及港中環遮打道皇后像廣場花園。

制檢測公告詳情：

興華廣場及新翠商場

任何在2021年4月29日期間曾身處超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月10日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年5月4日至5月7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

環球商場

任何在2021年5月1日或5月2日期間曾身處超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月10日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年5月1日至5月7日 期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

皇后像廣場花園

任何在2021年或5月2日期間曾身處香港中環遮打道皇后像廣場花園超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月10日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年5月1日至5月7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，由於16間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，而被納入強檢。任何於4月24日至5月7日身處下列學校超過2小時的人士，均須接受檢測。受檢人士若在2021年5月5日至5月7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

香港筲箕灣筲箕灣道155號譽‧東地下蒙特梭利國際學校

香港薄扶林大口環道19號協康會綜合服務大樓 2 樓-4 樓協康會慶華中心

香港新界沙田隆亨邨學心樓101-108號地下香港保護兒童會賽馬會學心幼兒學校

香港九龍慈雲山慈愛苑停車場頂層路德會沙崙堂幼稚園暨幼兒園(慈愛分校)

香港新界沙田美田邨美滿樓地下救世軍中原慈善基金幼稚園

香港新界大埔安埔里2號新興花園地下明雅中英文幼稚園

香港九龍旺角西海富苑海韻閣天主教明我幼稚園(奧運校)/ 天主教明我幼兒園

香港新界沙田馬鞍山恒安邨恒月樓地下保良局馮梁結紀念幼稚園

香港新界元朗達輝徑華健大廈1樓B、C及D座天純幼稚園

香港新界沙田顯徑邨迦密愛禮信小學

香港九龍深水埗石硤尾街58號聖方濟各英文小學

香港九龍大角咀大角咀道150號中華基督教會基全小學

香港新界元朗錦田錦田公立蒙養學校

香港新界屯門良景邨保良局方王錦全小學

香港新界葵涌石排街 11 號石籬天主教小學

香港新界天水圍天耀邨第1期伊利沙伯中學舊生會小學

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記者：曾卓鋒