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【強制檢測】曾身處20處所人士須強檢　包括柴灣興華廣場、新翠商場及皇后像廣場花園等

社會 23:07 2021/05/07

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

政府晚上向曾身處20處處所人士發強檢，包括5月2日期間曾身處香港中環遮打道皇后像廣場花園超過一小時人士（資料圖片）

政府今日（7日）晚上發出強制檢測公告，要求曾身處20處指明地方的人士接受強制檢測，當中涉及 N501Y 變種病毒株的本地確診個案曾到訪的地方，包括香港柴灣環翠道 11 號興華廣場、香港柴灣柴灣道 233 號新翠商場、香港中環德輔道中19號環球商場及港中環遮打道皇后像廣場花園。

制檢測公告詳情：

興華廣場及新翠商場

  • 任何在2021年4月29日期間曾身處超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月10日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年5月4日至5月7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

環球商場

  • 任何在2021年5月1日或5月2日期間曾身處超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月10日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年5月1日至5月7日 期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

皇后像廣場花園

  • 任何在2021年或5月2日期間曾身處香港中環遮打道皇后像廣場花園超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月10日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年5月1日至5月7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，由於16間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，而被納入強檢。任何於4月24日至5月7日身處下列學校超過2小時的人士，均須接受檢測。受檢人士若在2021年5月5日至5月7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

  • 香港筲箕灣筲箕灣道155號譽‧東地下蒙特梭利國際學校
  • 香港薄扶林大口環道19號協康會綜合服務大樓 2 樓-4 樓協康會慶華中心
  • 香港新界沙田隆亨邨學心樓101-108號地下香港保護兒童會賽馬會學心幼兒學校
  • 香港九龍慈雲山慈愛苑停車場頂層路德會沙崙堂幼稚園暨幼兒園(慈愛分校)
  • 香港新界沙田美田邨美滿樓地下救世軍中原慈善基金幼稚園
  • 香港新界大埔安埔里2號新興花園地下明雅中英文幼稚園
  • 香港九龍旺角西海富苑海韻閣天主教明我幼稚園(奧運校)/ 天主教明我幼兒園
  • 香港新界沙田馬鞍山恒安邨恒月樓地下保良局馮梁結紀念幼稚園
  • 香港新界元朗達輝徑華健大廈1樓B、C及D座天純幼稚園
  • 香港新界沙田顯徑邨迦密愛禮信小學
  • 香港九龍深水埗石硤尾街58號聖方濟各英文小學
  • 香港九龍大角咀大角咀道150號中華基督教會基全小學
  • 香港新界元朗錦田錦田公立蒙養學校
  • 香港新界屯門良景邨保良局方王錦全小學
  • 香港新界葵涌石排街 11 號石籬天主教小學
  • 香港新界天水圍天耀邨第1期伊利沙伯中學舊生會小學

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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