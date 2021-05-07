靚仔鋼琴家張勝量辦網上見面會 Gin Lee＋AGA變身小粉絲

▲ 張勝量（牛牛）網上發表新歌。

靚仔鋼琴家張勝量（牛牛）近日發行專輯《命運與希望》（Fate & Hope），今日並在香港首次舉辦網上發布活動，以嶄新的方式讓牛牛跟樂迷分享製作新碟的感受，回答來自不同地區傳媒及樂迷的提問，並首播個人原創作品《希望》MV。

在提問環節中，牛牛披露了不少新計劃。在日本粉絲越洋提問下，宣布今年11月將展開日本全國巡迴演出。而他作為「創作鋼琴家」，並不排除將來會創作流行曲，因相信「一切皆有可能」。

他還透露自己的偶像是哈利波特，經常想像能施展魔法，雖然現實中無法實現，但在鋼琴前他感覺音樂就是他的魔法。

分享活動中又播放了好友為牛牛預錄的祝賀片段，包括環球音樂集團古典及爵士全球高級副總裁Mark Wilkinson，以及同門兩位師姐李幸倪（Gin）與江海迦（AGA） ，她們更化身「小粉絲」，對牛牛的琴技和創作讚不絕口。

▲ Gin Lee大讚對方琴技。

Gin說：「之前跟牛牛合作過，知道他的鋼琴演奏非常厲害！」AGA最喜歡碟內的原創作品《希望》，並希望未來能聽到更多牛牛的原創作品！

新唱片於2019年策劃，遠赴德國Emil Berliner Studios錄音，由格林美獎得主Rainer Maillard監製。專輯原訂去年推出，因受疫情影響，後期錄音一再延期，直到2020年下半年，終於在香港演藝學院完成所有錄音。

▲ AGA期待合作。

儘管疫情令計劃延誤，卻得到意外收穫。牛牛在疫情期間得到啟發，創作首部鋼琴作品《希望 》。牛牛希望這首作品可給予樂迷力量，戰勝生命中各種考驗，並題獻給一直在港積極推動藝術發展的領賢慈善基金，將在5月27日的《希望與和諧》音樂會中進行世界首演。

專輯名字由牛牛親自構思，以代表命運敲門聲音的貝多芬《第五交響曲》開始，最後用自己的作品《希望》作結，巧妙地把音樂與專輯概念連結：「我希望用音樂傳達生生不息的活力，以及對美好明天的期盼。」專輯還收錄貝多芬兩大經典鋼琴奏鳴曲《悲愴》和《月光》。