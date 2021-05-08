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【檢疫安排】許樹昌指完成接種疫苗縮短檢疫期相對安全　同時料世衛下周批准科興新冠作緊急使用

社會 11:12 2021/05/08

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政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌料世衛下星期將批准科興疫苗緊急使用。（資料圖片）

政府昨日（7日）公布一系列放寬檢疫期新措施，巿民接種兩劑新冠疫苗及相隔14日便可縮短檢疫期。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，相關做法相對安全及穩妥。另外，他亦提到科興新冠疫苗保護率符合世衛要求，相信世衛下星期將批准緊急使用。

昨日公布的新措施包括已打兩針並相隔逾14天者，不涉變種病毒的話可縮短檢疫中心檢疫至7天及7天自我監察。許樹昌今早（8日）在一個電台節目上表示，現時疫苗保護率高，而個案不涉變種病毒，因此新措施可接受。他透露，專家本來建議完成接種兩針疫苗並滿14天後的人士首7天在家戴手帶檢疫，再加7天自我監察，惟最後衛生防護中心採取較穩妥及安全的做法。

對患者驗出帶有變種病毒同一幢大廈居民毋須全部送往檢疫中心，許樹昌指是衞生署總結很多經驗，若經常將整幢居民送檢，檢疫單位很快會用盡，亦對大量送檢的非密切接觸者造成不便。

就政府縮短對海外抵港並已完成接種疫苗兩星期人士的檢疫安排，許樹昌透露科學委員會原先建議，盡可能為完成接種疫苗的抵港人士進行抗體測試，抗體呈陽性才可縮短檢疫期，惟政府未有作出相關要求。他認為，政府或考慮到當中的技術問題，如需要將大批旅客在機場逗留等候抗體檢測結果，或增加播疫風險。

他提醒，不論居民或入境人士，在自我監察期內雖並非強制留家，但理論上應盡量留家，並觀察自己有否出現發燒或咳嗽等病徵。他亦指，現時社區有可能存有隱形傳播鏈，但在社交距離措施和市民的衛生意識下，暫未見到變種新冠病毒在社區廣泛爆發。

被問到政府近期推出「疫苗氣泡」的措施是否為「谷針」，許樹昌強調全球政府都是利用這些方式提升接種率，做法亦有根據。他續指，社區接種率若達六成至七成，社區將建立到免疫屏障，產生群體保護效應。

另外，他亦認為科興新冠疫苗保護率符合世衛要求，相信世衛下星期將批准緊急使用。他亦表示，現時在本港使用的兩款疫苗足夠提供予全港市民接種，故認為現階段沒有必要再引入國藥疫苗。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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