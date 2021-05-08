【檢疫安排】許樹昌指完成接種疫苗縮短檢疫期相對安全 同時料世衛下周批准科興新冠作緊急使用
政府昨日（7日）公布一系列放寬檢疫期新措施，巿民接種兩劑新冠疫苗及相隔14日便可縮短檢疫期。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，相關做法相對安全及穩妥。另外，他亦提到科興新冠疫苗保護率符合世衛要求，相信世衛下星期將批准緊急使用。
昨日公布的新措施包括已打兩針並相隔逾14天者，不涉變種病毒的話可縮短檢疫中心檢疫至7天及7天自我監察。許樹昌今早（8日）在一個電台節目上表示，現時疫苗保護率高，而個案不涉變種病毒，因此新措施可接受。他透露，專家本來建議完成接種兩針疫苗並滿14天後的人士首7天在家戴手帶檢疫，再加7天自我監察，惟最後衛生防護中心採取較穩妥及安全的做法。
對患者驗出帶有變種病毒同一幢大廈居民毋須全部送往檢疫中心，許樹昌指是衞生署總結很多經驗，若經常將整幢居民送檢，檢疫單位很快會用盡，亦對大量送檢的非密切接觸者造成不便。
就政府縮短對海外抵港並已完成接種疫苗兩星期人士的檢疫安排，許樹昌透露科學委員會原先建議，盡可能為完成接種疫苗的抵港人士進行抗體測試，抗體呈陽性才可縮短檢疫期，惟政府未有作出相關要求。他認為，政府或考慮到當中的技術問題，如需要將大批旅客在機場逗留等候抗體檢測結果，或增加播疫風險。
他提醒，不論居民或入境人士，在自我監察期內雖並非強制留家，但理論上應盡量留家，並觀察自己有否出現發燒或咳嗽等病徵。他亦指，現時社區有可能存有隱形傳播鏈，但在社交距離措施和市民的衛生意識下，暫未見到變種新冠病毒在社區廣泛爆發。
被問到政府近期推出「疫苗氣泡」的措施是否為「谷針」，許樹昌強調全球政府都是利用這些方式提升接種率，做法亦有根據。他續指，社區接種率若達六成至七成，社區將建立到免疫屏障，產生群體保護效應。
另外，他亦認為科興新冠疫苗保護率符合世衛要求，相信世衛下星期將批准緊急使用。他亦表示，現時在本港使用的兩款疫苗足夠提供予全港市民接種，故認為現階段沒有必要再引入國藥疫苗。
已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
記者：曾卓鋒