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【逆天奇案】馮盈盈新劇演性感駭客　連環解放長腿事業線派福利【多圖】

娛樂 12:10 2021/05/08

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

馮盈盈《逆天奇案》大派福利。

由陳展鵬、黃智賢、林夏薇、馮盈盈主演的TVB新劇《逆天奇案》口碑不曾，當中在《逆天奇案》飾演電腦駭客張喜的馮盈盈，為新劇可說完全博到盡，由夜蒲女到性感記者大派福利，難怪重TVB重用成為「爆騷女王」。

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馮盈盈在新劇表現亮眼。（IG圖片）

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連環派福利

馮盈盈在《逆天奇案》中連環派福利，先以貼身低胸豹紋超連身短裙上陣，飲醉後險被外籍酒客「執屍」，馮盈盈更在車內被外國演員上下其手，令人看得肉緊。

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馮盈盈騷事業線

盈盈接受訪問時表示拍攝「一take過」完成，加上事前與對方有足夠的溝通，所以正式拍攝時也不會有尷尬。此外，戲中盈盈也大晒流利英文。

昨晚（5月7日），馮盈盈再以超低胸造型扮演記者潛入集團收集情報，更吸引公司富二代色狼接近，她在劇中的臥底身份相當稱職。 

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【逆天奇案】陳展鵬等足3年終有新劇出街　與林夏薇+黃智賢聯手破奇案

表現受肯定

其實馮盈盈之前在《反黑路人甲》已有一場被細倫（王浩信飾）扯衫露出黑Bra的畫面，當時引起熱議。

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雖然馮盈盈既有索爆外表又肯博盡演出，不過她也自知在網上有不少網民討厭自己，盈盈曾表示自2016年港姐入行起，外界對她有不少批評，比如被指懶音嚴重、咬字有問題、聲音很難聽，一聽就想讓人關電視等。

馮盈盈為求突破，參加向配音員比賽節目《好聲好戲》以改善問題，而馮盈盈的表現甚獲得評判讚好，令馮盈盈不禁在節目落淚，因為努力終於被看到。

同場加映：楊卓娜訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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