【5000元消費券】陳茂波指消費券不再分五期發放　使用期限或延長至農曆新年前

財政司司長於2021至2022年度《財政預算案》公布，向每名合資格的十八歲或以上香港永久性居民及新來港人士，發放總額5000元的電子消費券。財政司司長陳茂波表示，因聽到社會不同意見，故決定不再分五期發放5000元電子消費券。他亦表示，政府或延長電子消費券使用期限至農曆新年前。

陳茂波在一個電台節目上表示，留意到市民就電子消費券的發放安排持不同意見，故此政府決定改變原本分為五期發放方式，惟強調4間營運商的技術能力不同，故亦不會一次過發放。

他亦指，政府將延長電子消費券的使用期限，強調不會令市民「蝕底」。被問到可否留待明年新年才使用以用作「辦年貨，他回應指「有得諗」。

陳茂波預計，電子消費券可在暑假初期接受市民申請，若市民以電子渠道登記，相信最快可在暑假內發放到第一期的電子消費券；如市民以表格提交資料，則有可能需要更多時間才收到電子消費券。他鼓勵市民用電子登記，同時指政府亦會設立不同收表格的地點。

他同時提到，已向營運商要求盡量不收取或更甚少收取商戶手續費，將利益需回饋給商戶。

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記者：曾卓鋒