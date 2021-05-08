【阿嬌暴肥】鍾欣潼騷靚相以示減肥成功？　網民勸勿過度P圖接受自我

▲ 阿嬌近日被指身形暴肥。

阿嬌鍾欣潼早前參與內地真人騷《怦然心動20歲》，從上周宣傳片推出起，已可見阿嬌的指身形暴脹，全身發福不少。之後，鍾欣潼出席不同的活動也有被路人及粉絲拍下身形發胖的照片，但在阿嬌最新的微博就可見她分享新照片中，身形突變纖瘦。

【阿嬌暴肥】「變腫」鍾欣潼現身武漢 暴脹阿嬌巨躉凸腩盡現

▲ 阿嬌在微博分享纖瘦靚相。（微博圖片）

阿嬌立即變瘦

阿嬌日前獲邀在武漢出席活動，穿上黑色碎花裙的她巨臀及肥腩現身，被指重了約18KG。之後，鍾欣潼飛往上海出席時裝活動，改穿全黑連身裝束的她再次被拍下身形發福的照片。

不過，在阿嬌的微博上就分享了一系列經精修的官方靚相，相中的她纖腰再現，亦有眼大V臉，與以前的阿嬌身形相若。

【阿嬌暴肥】「變腫」鍾欣潼現身武漢 暴脹阿嬌巨躉凸腩盡現

▲ 路人角度拍下的阿嬌明顯較肥。（微博圖片）

質疑阿嬌過度P圖

阿嬌又詢問大家是否喜歡她這個酷Girl造型，有人大讚她依然是「360度無死角美女嬌」、「好喜歡你的造型」等，評論都非常正面力撐她的美貌依舊。

但也有網民質疑她P圖過度，其實發胖並不是多麼罪惡的事情，勸她不需要過份P圖。

阿嬌雖然已出道20年，但她依然擁不少話題熱度，她於去年宣布與台灣任醫學美容的老公賴弘國離婚，9月不幸於酒店發生意外，頭部嚴重受傷需縫上數十針。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友 阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因

而休養一段時間後的阿嬌最近才復出，便參演內地真人騷節目《怦然心動20歲》。

談到身形發福的原因，她的好姊妹阿Sa也在活動上代為回應，她指阿嬌身體很健康，只是最近荷爾蒙失調才會有變化，至於其他則不便說得太多，免為她增添壓力。

同場加映：湯怡訪問