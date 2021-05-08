【寵物盲盒】幼犬貓被當玩具變活體盲盒　160隻貓狗塞貨車缺糧水奄奄一息

▲ 內地四川有160隻貓狗被當寵物盲盒，慘遭塞貨車缺糧水奄奄一息。

中國內地近年流行「盲盒」玩意，購買者不知道內容物，像驚喜抽獎禮物，一般常見於模型玩具類別。近日，內地竟然出現小貓小狗被包裝成「寵物盲盒」，於四川約有160隻幼犬貓被當玩具盲盒塞貨車，缺糧水瀕死，不少奄奄一息，當場有4隻小動物死亡，場面慘不忍睹。

幼犬貓被當玩具盲盒

綜合內地媒體報道，於3日（星期一）四川成都市一處快遞中心出現大量「寵物盲盒」，約150個綠色麻布袋包裹著黑色塑膠箱，內有貓狗約160隻，正準備發貨到不同地區。

據愛之家動物救助中心基地負責人表示，有熱心人士在大約半個月前舉報，指在成都市金牛區的中通快遞點發現有寵物活體快遞。義工一直密切留意，直至3日晚上8時許就發現中通快遞點的貨車上有一整車的貓狗，十多層快遞盒密密麻麻地擠滿車廂，不時有小動物的哀叫聲傳出，貓狗在運輸途中沒有受到妥善及人道的照顧。

▲ 四川約有160隻幼犬貓被當玩具盲盒塞貨車，缺糧水瀕死。（微博圖片）

不少貓狗奄奄一息

義工趕往現場，了解是否有運輸活體的相關資格許可，工作人員表示沒有，義工就馬上報警。成都市公安局派員攔下貨車，大量義工亦趕來救援，將小貓小狗從車廂搬到地面透氣，貓狗健康狀況差，義工需即時用針筒餵牠們葡萄糖水補充能量。當中現場發現有4隻小動物死亡。義工表示：

貨箱裡全是小貓小狗的慘叫聲，若是貨箱門關閉，完全沒有空氣流通，只有被活活憋死，已經有不少貓狗奄奄一息，甚至死去！死去的小貓小狗直接被中通工作人員丟在路邊！

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3天運輸期缺糧水瀕死

查看快遞單，見寫着運送的多是混血邊界牧羊犬、藍貓等名貴品種。而盒內的貓狗實際大多屬非名種的唐狗唐貓，義工揭發牠們被當寵物盲盒，這些唐狗唐貓被人買回去後可能不被喜歡，繼而被退貨甚至遺棄。據指在3天的運輸期，貓狗的食物僅有一個饅頭，網上亦見網民用9.9元人民幣買的小貓盲盒有貓瘟等，買賣雙方及運輸者都漠視貓狗生命，虐待動物。

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當時救援現場的貓狗被轉到安置在新都區石板灘寵物城，動檢相關部門已經對這批動物進行抽檢，如有患病的第一時間進行治療，健康的貓狗將全部由愛之家接收。義工呼籲大眾要堅決抵制寵物盲盒、活體盲盒，活體運輸是令許多弱小的生命消失。

於4日（星期二），中通快遞四川省管理中心發出聲明，指中通快遞嚴禁違規發活物，正核實事件，如查實會對違規網點進行嚴厲處罰。

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責任編輯：王明芳