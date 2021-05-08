【媽媽的告白】陳凱琳媽媽自揭子女似混血兒之謎　坦言最初難接受鄭嘉穎與Grace拍拖

▲ 陳凱琳媽媽接受電台訪問分享Grace的童年往事。

2013年港姐冠軍陳凱琳自2018年與鄭嘉穎結婚後，夫妻恩愛，誕下兩子。陳凱琳產後專注家庭，減少演出，至最近才為節目《日日媽媽聲》、《諸朋好友》第二輯任主持。

其他陳凱琳自初出道起已很受非常受歡迎，一舉一動都被注意，連帶她的家人，尤其是擁混血兒標致外貌的龍鳳胎弟弟也深受觀眾關注。

港台節目《舊日的足跡》邀來陳凱琳媽媽陳劉慧嫻（Connie）任嘉賓，大談子女的童年往事，並剖白對女婿鄭嘉穎的觀感，大讚對方值101分！

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▲ 陳凱琳媽媽接受電台訪問分享子女童年往事。（Instagram圖片）

龍鳳胎混血兒之謎

陳凱琳（Grace）有1姊1弟，家姐叫Joyce，龍鳳胎弟弟為Derek，而Grace父母都是中國人，可是她與Derek的外表卻像混血兒。

陳凱琳媽媽Connie為Grace與Derek的外貌解畫：「Grace與Derek出生時與大家姐一樣非常白淨，但突然在14、15 歲時眼變大、臉變尖，阿仔更多了鬚根，可能我的媽媽是馬來西亞人，擁有亞裔容貌，他又喜歡戶外活動，又或是加拿大的食物有很多荷爾蒙。」故Grace與Derek的相貌有點似外國人。

之後，Connie又在節目提到長女的性格不拘小節，並且屬運動型，而Grace則非常少女，約3、4歲已一定要穿裙子出街，更有次因為去海洋公園不能穿裙，而寧願留在家。

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▲ 陳凱琳有一位龍鳳胎弟弟。（Instagram圖片）

3子女相處融洽

由於3姊弟的外貌不同，外界亦流傳大女Joyce會因為妹妹較漂亮而感自卑，Connie直言曾問Joyce會否因妹妹較漂亮而介懷：「當時Joyce直說不會『佢係我妹妹，每個人都靚，只係角度唔同，其他人唔可以用容貌去分裂我哋，否則我會將話題停止。』」

她又指兩姊妹感情要好：「Grace 好愛家庭，又崇拜家姐，Joyce則好有創意，屋企聚會都由她安排，令所有人都感開心。」

Connie續稱：「可能因為傳聞的人未與我們相處，便先入為主是很自然的事，但若真正進入我們的家庭，甚至親戚朋友都會感到絕對沒有問題存在，我們也不需要力證，最重要是內心的真愛與平靜。Joyce在5月生日，Grace也已為她焗好生日蛋糕！」

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曾因傳聞未接受鄭嘉穎

對於Connie媽媽的另一傳言，就是當年她不接受Grace與鄭嘉穎拍拖，而她亦直認不諱：「是的，一我不認識他，二聽聞他很花心，三年紀也有影響，怕他只是玩樂心態，但我又不能一刀切，始終大家都是成年人。」

她續指初時因不知如何面對而不敢與鄭嘉穎見面，後來在禱告中找到新方向。同時坦言：「我重視婚姻，工作、交友等可以轉變，但婚姻要很謹慎，不可以『合則來，不合則去』。」

Connie回憶首次見鄭嘉穎的情況：「當時第一次見面，嘉穎好熱情，好有禮貌，實話實說，是個誠實的好孩子，好值得我尊重。我們以成年人態度溝通，令我心入面知道不應覺得他會搶走我個女。」

▲ 陳凱琳媽媽承認初時不接受鄭嘉穎。（Instagram圖片）

大讚鄭嘉穎顧家值101分

在多次溝通接觸下，他們終於互相接納，成為一家人。二人當時拍拖3年後便結婚，Connie是絕對支持，之後一家相處融洽，她更指湊孫時又會打給對方， 他又會即刻接，彼此沒有隔膜。

Connie大讚女婿值101分：「結婚後，我更認識他，他很看重家庭，重得我要叫他減一點，他時常擔心兩個仔長大後會不會不夠錢用，又問老婆過得舒服嗎？我就指她已經很好，他又覺得可以更好，又叫Grace不用慳錢，要用就用。他又會神秘地買靚手袋送給Grace，也會說『唔知點樣去多謝你，我真係好愛你！』」

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Connie並稱：「嘉穎對媽媽、家人，甚至工人都好恩待，好細心、好窩心、好體貼！他好像紅酒，初試一啖未開透，未飲出味道，要一路飲一路開，味道變化多端，越來越好，可能以後仲會有另外一個境界！他好抵錫，我給101分！」

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