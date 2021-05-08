【尊重學校】中學生皮鞋未乾著拖鞋返學被罰　港媽不幫口投訴︰我想畀啲教訓佢

▲ 有中學生著拖鞋返學被老師懲罰，想媽媽為他出頭投訴學校。

教育孩子的責任並非只在學校，父母才是教養子女最重要的人，家校合作有助孩子成長。一名港媽於網上討論區分享，其就讀中學的兒子因皮鞋未乾，堅持著拖鞋返學，最終被老師懲罰。兒子想媽媽為他投訴老師，媽媽卻想藉事件教訓他，學生應當尊重學校。

兒子不聽勸告一意孤行

該名港媽上周四（4月29日）在網上討論區「親子王國」，以「（急問！）究竟我咁樣做會唔會太嚴」為題發帖，表示兒子就讀的中學校規好嚴，回校需穿著整齊校服。早前其子的皮鞋因天雨弄濕未乾透，他決定穿拖鞋返學，也不聽媽媽建議用風筒吹乾皮鞋，港媽提醒兒子「你唔聽冇問題，但你畀老師罰唔關我事」。

近日港媽洗衣服時發現兒子的襪底呈黑色，於是向兒子了解。他表示因穿拖鞋返學被訓導老師懲罰，記一個小過或整個月回校後脫鞋，只可穿襪子上課。兒子擔心記小過影響將來入讀大學，因此選擇脫鞋一個月，但他又希望媽媽出頭向學校投訴。港媽不想縱壞兒子︰

呢件事情其實我想畀啲教訓佢，等佢明白尊重校規嘅重要性。第日出到嚟社會，冇人會教佢。

感激學校有心教好學生

港媽請教網民，不知自己和學校是否太嚴厲。另一方面，她透露學校訓導老師曾來電稱，只要有家長信可以酌情讓兒子這個月穿黑色襪，又請她留意兒子的情緒，並會安排社工與他傾談。她感覺到校方對學生的關心，有心教好兒子，對學校心存感激，寫道︰

學校話酌情容許仔仔著黑色襪，係想減輕我洗衫負擔，仔仔唔需要著對污糟襪返嚟又容易啲接受，又可以令到佢有深刻印象要著整齊校服。

老師建議媽媽如果兒子態度良好、有反省，她不妨考慮幫他寫信申請穿黑色襪。港媽亦有此打算，希望讓兒子明白，媽媽會與他一起面對困難，她有感︰

你估我知佢喺學校淨係可以著襪唔心痛？見到佢每日著住對污糟嘅白襪返嚟，我幫佢洗唔辛苦？

網民︰老師罰得啱

大部分網民認為港媽不應為兒子投訴學校，讓他承擔自己的過錯，不過可以幫他寫信申請穿黑襪，有網民留言「一早畀咗意見佢，佢一意孤行要咁做，老師罰佢係啱。」可是也有網民認為老師的懲罰不合理，因為穿鞋有保護作用，坦言「我覺得罰係可以，但唔係咁罰」。點擊看更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳