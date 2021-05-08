【走出陰霾】張繼聰剖白患情緒病經過　感激太太謝安琪同過困境

▲ 張繼聰感激謝安琪支持。

鄭丹瑞在網上平台《健康‧旦》推出8集全新節目「你快樂嗎？」探討情緒健康專題，第3集請來張繼聰分享初入行時，情緒波動及患情緒病經過。愛妻號張繼聰在節目中表示，十分感謝太太謝安琪處理家頭細務。

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▲ 張繼聰分享。

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患上情緒病

在《健康‧旦》訪問內，張繼聰表示自己20至30歲的10年間出現身份認同危機，導致情緒波動。

由20歲在演藝學院畢業、到成為歌手後要適應娛樂圈的挑戰，當時張繼聰不懂得怎樣處理情緒，身邊亦沒有人告訴他，完全靠自己領悟。

後來他在診所發現一本情緒病評估的小冊子，看到小冊子上的症狀全中，再向醫生求診後確認患上情緒病。

張繼聰認為所有的情緒都是美麗的，不要覺得負面情緒沒有用，反而能夠告訴一個人正在做的事或走的路是否正確和適合自己。

▲ 張繼聰已找到興趣。（IG圖片）

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音樂路上受挫折

張繼聰認為音樂帶給他大量挫折、批評、拒絕及唾棄，他表示:「一開始我係玩音樂，但有好長時間覺得係音樂玩緊我。」但同時音樂令他認識了太太、朋友及了解自己身為表演者應有的價值觀。

對於張繼聰來說，音樂十分重要，每一個人都可以藉着音樂宣洩情緒、治療及了解自己：「我透過寫歌抒發情緒， 雖然音樂冇畀到獎項同名氣我，但音樂令我可以好實在去點睇生活、點睇自己。」

▲ 節目由旦哥主持。

圈中模範家庭

現在的阿聰事業、家庭兩得意，其實他和太太謝安琪也經歷過不少少風風雨雨才有今日幸福又積極的生活。

2007年1月張繼聰跟謝安琪結婚，同年誕下兒子張瞻，小女兒張靖（Karina) 於2017年出世。

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對於教導即將步入青春期的兒子張瞻，張繼聰指會鼓勵兒子做自己覺得有熱誠、喜歡的事，也會開展「男人之間的對話」，教導他建立健康的價值觀、培養責任感、照顧別人。

對於女兒，他則苦笑:「個女係盲點，完全冇辦法!佢好醒目，做錯嘢識喊。」當女兒犯錯時，也會忍痛做家中「 衰人 」的角色教導她。

同場加映：C君訪問