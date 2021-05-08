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【凍齡靚媽】歐倩怡大跳性感Chair Dance　41歲靚媽分享保持勻稱身材秘訣【多圖】

娛樂 15:02 2021/05/08

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

歐倩怡在社交平台貼出練習跳chair dance的短片。

41歲歐倩怡好學不倦，先後攻讀市場及管理學學士、營養學學士，以及運動營養學碩士課程。近日歐倩怡更在IG上載一段自己穿上小背心、熱褲大跳Chair Dance（椅子舞）的短片，美好身材完全不像兩孩之母。

由藝人轉型成營養學家的歐倩怡一直熱愛運動，再配合飲食，故能維持Fit爆身材，她亦不時在個人社交媒體分享到健身房、瑜珈、跑步等運動的照片。

【好學媽媽】歐倩怡戴四方帽畢業照如少女　靚媽攻讀營養學成子女學習好榜樣

歐倩怡穿上低胸背心及短褲跳舞。（Instagram圖片）

歐倩怡騷舞姿

近日，歐倩怡更在IG限時動態分享跳椅子舞，身穿黑色小背心和熱褲，配合長靴的造型非常性感。

柔軟度十足的歐倩怡示範數個動作，更輕鬆做出大字馬動作，最後歐倩怡並寫道：「散曬（晒）～～」。

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【好學媽媽】會考5分發奮進修成營養學家　歐倩怡不做虎媽身教子女學海無涯

勿盲信減肥偏方

從不吝嗇自己的運動心得的歐倩怡也曾用錯誤方法修身，過去為上鏡好看想快速減肥而戒吃所有碳水化合物，雖然快速見成果卻導致心律不正，事後她一直引以為鑑警惕自己。

歐倩怡少女味濃。（Instagram圖片）

當歐倩怡逐漸攝取碳水化合物，身體也快速反彈，足足重多了20磅。所以每當別人詢問自己減肥的方法，歐倩怡都會分享自己失敗的經驗。

在修讀過營養學後，歐倩怡認為有運動，少食多餐、控制飲酒量，要維持平穩的血糖水平，不會製造過多脂肪，便能逐漸減重。一下子大減食量，減得急速，皮膚會鬆弛，像吹脹的氣球突然漏氣。

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同場加映：郭富城專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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