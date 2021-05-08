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【好聲好戲】何廣沛邀老友方紹聰拍檔比賽　奶仔：一齊驚一齊接受挑戰

娛樂 14:26 2021/05/08

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

何廣沛邀好友「奶仔」方紹聰同往《好聲好戲》比賽。

TVB節目《好聲好戲》昨晚（5月7日）播出第5集，去到第三回合要拍檔聲演，當中何廣沛邀好友「奶仔」方紹聰合作。

他們聲演《巾幗梟雄之義海豪情》內一段黎耀祥與麥長青爭執的場面，何廣沛聲演黎耀祥、方紹聰聲演麥長青。結果，兩人的演出獲得評判團一致好評，連一向要求嚴格劉江也大讚二人表演好。

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方紹聰亦在個人社交平台上載與何廣沛拍《好聲好戲》時的合照，奶仔並寫：

有一日見到廣沛，佢話參加《好聲好戲》呢個配音比賽，面對着劉江老師、汪阿姐、同埋一眾著名配音老師，每一次上台都好大壓力，然後我笑笑口同佢講：唔使驚啦，呢啲跟前輩學嘢嘅機會好難得，你要珍惜哦。🤪

然後，佢見我講得咁口響，就捉埋我上去同佢一齊面對挑戰，我想講嘅係，原來....配音真係好唔簡單，係一樣充滿技巧、內在的藝術，而且上到台配音，只有一次機會，幾十對眼望住你，真係會頭麻、腳震嘅。

好在我有呢位兄弟 - 何廣沛陪住我，一齊通宵練習，一齊驚，一齊接受挑戰，最後我哋兩個先完成到呢個作品，希望大家睇得開心。😁

多謝何廣沛俾呢個機會我，登上《好聲好戲》台板學嘢，獲益良多。 😁

#tvb #好聲好戲

撰文 : TOPick柴犬出動

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