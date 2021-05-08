【幼兒鯁喉】1歲嬰連續2日痾嘔發燒不肯飲奶　驚揭家人偷餵BB食魚喉嚨插魚骨

▲ 台灣一名1歲嬰連續2日痾嘔發燒不肯飲奶，原來是被餵食魚，致喉嚨插長魚骨。

鯁喉可大可小，嚴重者或會致命！尤其是幼童吞嚥及咀嚼力發展未成熟，家長更要把關提防幼兒鯁喉。台灣一名兒科醫生分享一宗個案，1歲嬰幼兒不適哭鬧，仔細查找因由發現原來被大人餵食有刺魚，喉嚨插了長魚骨達2日之久。

兒童被魚骨刺喉嚨

台灣兒科醫生楊為傑在4日（星期二）於facebook專頁發文，提醒家長孩子吃魚，請務必小心，近日已接觸過2宗兒童被魚骨刺喉嚨的誤食個案，楊醫生表示自己不是夾魚刺的專家，小朋友來看診之前，家長其實都沒想到是魚刺的問題。

其中一個個案孩子剛滿1歲，2天以來開始嘔吐、肚痾、發燒，吃不下又不肯喝奶喝水，小便減少。媽媽就帶小朋友前來看醫生。醫生做檢查的時候覺得奇怪，為甚麼小朋友喉嚨裡有白白的東西，然後就夾到一根頗長的魚刺骨。

家人偷餵BB食魚

媽媽看到立即驚訝，同時翻了白眼，她跟醫生呻：

我早跟XX說不要餵小孩子吃這種有刺的食物！竟然還趁我不在的時候偷餵！魚是兩天前吃的！

楊醫生未有透露媽媽指責哪位家人，有網民估計有機會是長輩所為。而媽媽表示怪不得孩子這2天比平日愛哭，原因孩子可能足足痛了2天，卻沒人知道，難怪也不願意喝奶。

鯁喉後果不堪設想

有關帖文在網上被不少人轉發，關注兒童鯁喉問題，包括台灣深切治療部醫生陳志金，他發文重申餵1歲小孩吃魚，真的要很小心魚刺，一定要小心挑選、檢查，請勿在媽媽不知情的情況下「偷餵」小孩。

小孩的安全，是大人的責任！還好兒科醫師仔細！不然，食道、胃腸穿孔、縱膈腔炎、深頸部感染⋯⋯後果不堪設想！

同時醫生提醒家長，如果小朋友無故鬧脾氣，可能是身體出現不適。

醫生︰食物跌入氣道後易阻塞

兒科專科醫生劉成志曾接受TOPick訪問指出，年紀愈小的孩子，氣道愈小，食物跌入氣道後更易阻塞，故建議要切細食物予幼童進食。他又指6個月大以上的嬰兒，開始可吃固體食物，2歲前也應剪碎食物，2歲後也應該切碎點、讓小孩慢慢適應。此外，兒童不專心或心急進食，容易誤將食物吞進氣管。

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責任編輯︰王明芳