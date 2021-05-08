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【母親節】天文台料明日母親節大致天晴及炎熱　氣溫可高達32度　

社會 15:48 2021/05/08

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

天文台預計明日（9日）天氣大致天晴及炎熱，市區最高氣溫為32度。（黃建輝攝）

母親節天氣熱辣辣！明日（8日）為母親節，天文台預計明日天氣大致天晴及炎熱，市區最高氣溫為32度，吹輕微至和緩西南風。根據資料，明日有機會成為天文台有記錄以來第五熱的母親節。

天文台表示，高空反氣旋正為廣東沿岸及南海北部帶來普遍晴朗及炎熱的天氣。正午時分，本港大部分地區氣溫上升至30度或以上。天文台預計，高空反氣旋會在未來一兩日繼續為華南沿岸地區帶來普遍晴朗及炎熱的天氣。受偏南氣流影響，下週該區天氣持續炎熱，但亦有幾陣驟雨。預料該偏南氣流在下週中期較為活躍，廣東沿岸驟雨較多。隨著高空反氣旋在下週後期再度增強，廣東沿岸驟雨減少。

另外，天文台指今日紫外線指數最高達11，曝曬級數為極高，並提醒市民小心強紫光線，並指天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。

根據天文台資料顯示，過去母親節的最高氣溫大多維持在30度以下，而有記錄以來最熱的母親節為1958年5月11日，當日氣溫高達33.3度；並次為去年及1954年，當日氣溫達32.4度。

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記者：曾卓鋒

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