【網絡騙案】警方一連兩日拘捕2男2女涉網上交易騙案　涉及金額逾82萬

▲ 警方一連兩日以串謀詐騙、盜竊及管有危險藥物等罪名拘捕4人，他們被指涉嫌透過網上交易，詐騙包括名貴手錶及電子產品等，涉及超過82萬（資料圖片）

近年網上騙案飆升，警方一連兩日以串謀詐騙、盜竊及管有危險藥物等罪名拘捕4人，2男2女，年齡介乎25至43歲。他們被指涉嫌透過網上交易，詐騙包括名貴手錶及電子產品等，涉及超過82萬，當中最大金額的單一交易達28萬。警方表示，被捕人士包括集團主腦、交收人員及傀儡戶口持有人，他們分別報稱無業，並相信已成功瓦解一個網上詐騙集團。

警方表示，警方去年6月至今年4月接獲多宗涉及網上貨品交易的懷疑詐騙案，經調查後鎖定一個詐騙集團。警方指，疑犯涉嫌借用傀儡戶口或支票簿，向網上二手買賣平台賣家落手，利用無效或空頭支票，經銀行入票機入到受害人戶口；再透過假轉帳的方式，令受害人見到戶口帳面結餘數目。

警方續指，他們在一名女被捕人住所檢獲59張銀行咭及5張香港身份證，另有懷疑少量冰毒及吸食毒品工具。

警方亦表示，受害人因心急而未有留意交易未完成，到銀行通知「彈票」才知受騙報警。警方呼籲巿民不要向其他人借出戶口，因為有機會干犯洗黑錢罪名，並提醒巿民於網上買賣前進行風險評估，留意對方帳號評語，以及開戶時間及交易紀錄等，盡量安排當面現金交收。

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記者：曾卓鋒