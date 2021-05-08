【隔離檢疫】東涌映灣園住戶上巴士離開竹篙灣隔離營及鯉魚門渡假村　有康怡花園N2座隔離住戶不滿「有差別待遇」

▲ 東涌映灣園悅濤軒第11座隔離住戶在約下午5時陸續登上旅遊巴回家（趙恩來提供）

變種病毒入侵社區，大廈若出現變種病毒個案，全幢住戶須檢疫21日。政府昨日（8日）宣布，變種病毒患者所住的大廈，毋須再全幢住戶檢疫21日。東涌映灣園悅濤軒第11座隔離住戶下午約5時可以離開竹篙灣隔離營及鯉魚門渡假村，並由專車接送至映灣園。然而，有在竹篙灣隔離的康怡花園N2座批評未有專車將他們送至太古城，僅獲專車至青衣地鐵站。

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荃灣區議員趙恩來在Facebook上載竹篙灣最新情況的相片，指東涌映灣園悅濤軒第11座隔離住戶在約下午5時陸續登上旅遊巴回家。他引述居民消息指，荃威花園的住戶將會繼映灣園離開後陸續可以撤走。

不過，同樣有入住到竹篙灣隔離營的康怡花園N2座住戶則透過專頁「太古社區關注組」在網上爆料，稱映灣園住戶有專車直送返到映灣園，惟N2座住戶則只會送到青衣地鐵站。有住戶批評有關做法「有差別待遇」，「乜你強制送左人入黎，唔送番人走既咩？」；又斥做法未有考慮老人家。

▲ 康怡花園N2座住戶批評「有差別待遇」，他們僅被安排送到青衣地鐵站而非到康怡花園（太古社區關注組）

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記者：曾卓鋒