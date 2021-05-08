【好奇出事】14歲少年活塞小龍蝦入肛門　蝦螯刺傷直腸出血醫生妙計急救

▲ 內地一名14歲少年把活生生的小龍蝦，塞入自己的肛門。

青少年好奇心重，但不應亂塞東西入身體，否則後果可大可小。內地一名14歲少年在好奇心驅使下，把活生生的小龍蝦塞入自己的肛門，小龍蝦鑽到他的肚子，令他大感不適。醫生為少年檢查後，發現蝦螯已刺傷其直腸致出血，醫生最終使出妙計為他急救。

將小龍蝦活塞進肛門

綜合內地媒體報道，事發於浙江台州市路橋區，該名14歲少年小應（化名）曾看過一個野外求生節目，有人把海水灌進自己的肛門，於是他也照辦煮碗。4月24日小應在家裡把一隻小龍蝦活塞入肛門，試圖用肛門吸收小龍蝦的水分，再變成龍蝦乾。

直至4月25日凌晨12時，小應的外婆突然聽到他痛苦叫嚷，細問下才知道孫兒活塞小龍蝦入肛門，於是趕急將他送到醫院。

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醫生檢查被蝦螯夾手指

浙江省人民醫院肛腸外科主治醫生戴俏瓊為小應檢查，小應指出小龍蝦在他身體內不斷爬，更鑽到他的肚子。不過，小應的腹部CT掃描沒有異常，醫生一度懷疑他有否把小龍蝦塞入肛門。

36歲的戴醫生行醫9年來，曾做過10多次肛門取異物手術，包括紅棗核、筷子、雞蛋等，這是她首次遇上有病人在肛門活塞小龍蝦。小應被送往浙江省人民醫院前，曾到另一醫院檢查，據該院的醫療報告顯示，醫生在小應肛門內4厘米的直腸末端位置，摸到小龍蝦，更被蝦螯夾到手指。

歷7小時手術取出小龍蝦

最終戴醫生為小應做腸鏡手術，把小龍蝦取出來。她在小應肛門內約10厘米處，發現小龍蝦在直腸中上位置，而且蝦螯已把小應的直腸刺傷滲血。她把一根長長的細鐵絲圈套器，通過腸鏡塞進小應的肛門內，將小龍蝦的頭套住並拉出來。手術花了7小時，小龍蝦拉出後已斷成兩截死去。

院方提醒市民不要因為一時的好奇心，而亂塞東西入肛門內，以免危害健康。

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責任編輯︰羅嘉欣