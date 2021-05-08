【奇蹟嬰兒】20周胎兒患脊柱裂恐癱瘓　媽媽子宮內做手術B女出生後健全

▲ 英國一名媽媽在懷胎20周發現胎兒患脊柱裂，醫護為子宮內BB做手術現奇蹟。

媽媽生育孩子很偉大，隨時搵命搏！英國一名41歲媽媽歷多次人工受孕再懷胎，不幸在懷胎20周產檢時，發現胎兒有脊柱裂問題，有機會令出世後的BB終生癱瘓，有約8成父母得悉胎兒患脊柱裂會選擇中止懷孕。該名媽媽不欲輕易放棄生命，由30名醫護人員在母體中為胎兒做手術，B女出生後健康無礙，成為生命的奇蹟。

胎兒患有脊柱裂恐癱瘓

綜合英國傳媒報道，英國41歲的Helena Purcell與丈夫Ian本身育有3歲兒子Luca，之後經過7次人工受孕後再懷下女兒Mila。Helena歷盡艱辛才誕下健康的女兒。去年11月22日，懷孕20周的Helena進行產檢時，照超聲波發現胎兒患有脊柱裂。

脊柱裂是胚胎神經管閉合不全引起的先天性發育障礙，世界各地的發病率約為每1000個新生兒中有1個患此病。脊柱裂的孩子會有不同程度的神經系統的損傷，可能導致腿癱瘓、大小便失禁、腦部受損等。

胎兒在母體內接受手術

Helena難以接受，哭個不停，然而她沒有放棄BB，有感經歷多次人工受孕才成功懷孕，決定要保留胎兒，深信孩子是個奇蹟寶寶。她同意接受一項高風險的手術，醫護人員提前至胎兒仍在母體內時便進行手術。

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去年12月8日，當時Helen懷胎23周，進行了歷時4小時的手術，由30人的醫療團隊負責，胎兒在母親子宮內接受手術治療，醫生再縫合子宮傷口，讓媽媽在體內繼續孕育胎兒。今年3月19日，Helena於懷孕第36周零5天剖腹生B，女嬰重6磅4安士，沒有受脊柱裂問題影響，留院數天就可出院，定期回醫院覆診就可以。

女嬰出生後健全

Mila現已6周大，健康正常。媽媽非常感謝醫護英雄，有感是次手術難以置信，如果不是他們，女兒會癱瘓。

翻查資料，Helena子宮內做手術為BB治脊柱裂不是先河，於2019年當時一名26歲女士已是英國第4名接受該手術的孕婦。手術前要進行一系列檢查，確定其胎盤沒問題、子宮頸短或體重指標符合要求。醫生為孕婦全身麻醉，並在其子宮位置開刀為胎兒調整好脊柱位置，再讓胎兒在母體繼續孕育。

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責任編輯︰王明芳