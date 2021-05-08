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【新冠疫苗】兩人分別接種BioNTech疫苗後死亡 當局指未有證據顯示由疫苗引起

社會 19:12 2021/05/08

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衞生署接獲醫管局呈報兩宗死亡個案，分別為58 歲女子及61歲男子接種復必泰疫苗後死亡。 （資料圖片）

衞生署接獲醫管局呈報兩宗死亡個案，懷疑涉及接種新冠疫苗後14日內出現的嚴重異常事件。暫時未有臨床證據顯示事件由疫苗引起，醫管局已向死因裁判官呈報該兩宗個案。另外，衞生署會按既定機制，將個案交由專家委員會進行因果關係評估。

第一宗死亡個案涉及一名58 歲女子。她於5月7日因胸痛及氣促而到伊利沙伯醫院急症室求診。醫院檢查發現她有大動脈撕裂，她於5月8日早上離世。初步診斷死因為大動脈撕裂，並沒有臨床證據顯示與新冠疫苗接種有關。她曾於離世前七日（即5月1日）在社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，她在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

第二宗死亡個案涉及一名61歲男子。他於5月7日晚上在工作地方被發現不省人事，被送往基督教聯合醫院急症室。醫院檢查發現他有心室顫動，並於當晚離世。初步診斷死因為急性心肌梗塞，並沒有臨床證據顯示與新冠疫苗接種有關。他曾於離世前兩日(即5月5日)在社區疫苗接種中心接種一劑復必泰疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

醫管局表示，暫時未有臨床證據顯示事件由疫苗引起，但已向死因裁判官呈報該兩宗個案。另外，衞生署會按既定機制，將個案交由專家委員會進行因果關係評估。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

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記者：曾卓鋒

 

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