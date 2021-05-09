【開心速遞】久別《愛．回家》岑杏賢報喜　Jennifer懷孕5個月：媽媽是我最大榜樣

▲ 恭喜岑杏賢！

岑杏賢（Jennifer）做媽媽！久未於TVB劇《愛．回家之開心速遞》露面的「Icy」岑杏賢在今日（5月9日）宣布有喜。

岑杏賢於去年年底與從事金融業的圈外男友張嘉俊（Kelvin）註冊結婚，到近期暫時離開《愛．回家之開心速遞》劇組，當時已傳岑杏賢懷孕，只是她一直未有直接回應。

到今天母親節，Jennifer終於向大家公布懷孕的好消息，可喜可賀！

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岑杏賢分享喜悅

岑杏賢於社交平台寫道：

對的！今日主角係我... 肚𥚃面五個月的BB🥰 我同老公等待 做好BB詳細檢查 知道各方面一切正常 先分享呢一份喜悅！

然後Jennifer分享懷孕的感受稱：

一日未真正當媽媽 🤰 都未能夠體會到 由懷孕開始 心態上 身體上 帶來的各種變化！

此外，Jennifer趁着母親節感謝媽媽：

呢一份奇妙旅程 好多謝我媽媽 妳絕對是我最大的榜樣 最大的驕傲！ 未來日子 還有有很多東西向妳學習 👩‍❤️‍💋‍👩 向吾（唔）同媽媽學習！

已準備好成為媽媽的Jennifer最後說：

YES! 🥳I am ready ❤️ We are ready! 🌈 祝願天下媽媽 準媽媽🤰 💝母親節快樂 💐👩‍❤️‍💋‍👩 I Love you Mum

同場加映：葉蒨文專訪