【開心速遞】久別《愛．回家》岑杏賢報喜 Jennifer懷孕5個月：媽媽是我最大榜樣
娛樂 10:32 2021/05/09
岑杏賢（Jennifer）做媽媽！久未於TVB劇《愛．回家之開心速遞》露面的「Icy」岑杏賢在今日（5月9日）宣布有喜。
岑杏賢於去年年底與從事金融業的圈外男友張嘉俊（Kelvin）註冊結婚，到近期暫時離開《愛．回家之開心速遞》劇組，當時已傳岑杏賢懷孕，只是她一直未有直接回應。
到今天母親節，Jennifer終於向大家公布懷孕的好消息，可喜可賀！
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岑杏賢分享喜悅
岑杏賢於社交平台寫道：
對的！今日主角係我...
肚𥚃面五個月的BB🥰
我同老公等待
做好BB詳細檢查
知道各方面一切正常
先分享呢一份喜悅！
然後Jennifer分享懷孕的感受稱：
一日未真正當媽媽 🤰
都未能夠體會到
由懷孕開始
心態上 身體上
帶來的各種變化！
此外，Jennifer趁着母親節感謝媽媽：
呢一份奇妙旅程
好多謝我媽媽
妳絕對是我最大的榜樣
最大的驕傲！
未來日子
還有有很多東西向妳學習 👩❤️💋👩
向吾（唔）同媽媽學習！
已準備好成為媽媽的Jennifer最後說：
YES! 🥳I am ready ❤️
We are ready! 🌈
祝願天下媽媽 準媽媽🤰
💝母親節快樂 💐👩❤️💋👩
I Love you Mum
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撰文 : TOPick柴犬出動