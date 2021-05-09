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【開心速遞】久別《愛．回家》岑杏賢報喜　Jennifer懷孕5個月：媽媽是我最大榜樣

娛樂 10:32 2021/05/09

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

恭喜岑杏賢！

岑杏賢（Jennifer）做媽媽！久未於TVB劇《愛．回家之開心速遞》露面的「Icy」岑杏賢在今日（5月9日）宣布有喜。

岑杏賢於去年年底與從事金融業的圈外男友張嘉俊（Kelvin）註冊結婚，到近期暫時離開《愛．回家之開心速遞》劇組，當時已傳岑杏賢懷孕，只是她一直未有直接回應。

到今天母親節，Jennifer終於向大家公布懷孕的好消息，可喜可賀！

【開心速遞】英國讀大學入心儀學科有竅門　岑杏賢倫敦名校畢業回港再修碩士

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【開心速遞】岑杏賢傳懷孕暫退《愛回家》　Jennifer更新IG朱千雪+楊秀惠送祝賀

岑杏賢分享喜悅

岑杏賢於社交平台寫道：

對的！今日主角係我...

肚𥚃面五個月的BB🥰

 

我同老公等待

做好BB詳細檢查

知道各方面一切正常

先分享呢一份喜悅！

然後Jennifer分享懷孕的感受稱：

一日未真正當媽媽 🤰 

都未能夠體會到

由懷孕開始 

心態上 身體上 

帶來的各種變化！

此外，Jennifer趁着母親節感謝媽媽：

呢一份奇妙旅程 

好多謝我媽媽

妳絕對是我最大的榜樣 

最大的驕傲！

 

未來日子 

還有有很多東西向妳學習 👩‍❤️‍💋‍👩

向吾（唔）同媽媽學習！

已準備好成為媽媽的Jennifer最後說：

YES! 🥳I am ready ❤️

We are ready! 🌈

 

祝願天下媽媽 準媽媽🤰

💝母親節快樂 💐👩‍❤️‍💋‍👩 

I Love you Mum

同場加映：葉蒨文專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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