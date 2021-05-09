【變種病毒】變種病毒印度男及菲籍女友人　疑瞞開派對等行蹤累多廈強檢被衞生署控告

▲ 變種病毒印度男及菲籍女友人，疑瞞開派對等行蹤累多廈強檢被衞生署控告。

因疑瞞報行蹤，早前被調查及落口供的29歲印度裔男子、及其31歲菲籍女友人，昨日（8日）被衞生署控告違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》，指兩人「提供虛假或具誤導性的資料」及「沒有遵守要求提供所需資料」。

印度男及菲籍女友人「唧牙膏」式報告行蹤，在本月3日至5日才透露曾到訪東涌東薈城、諾富特東薈城酒店及柴灣興華（二）邨家庭聚會，至少涉及3次隱瞞行蹤，而曾出席興華（二）邨家庭聚會女方的哥哥更曾邀請友人，參加位於深水埗福榮街單位舉行的生日派對，出席者包括東涌映灣園菲傭，以及另外兩名同染變種病毒、居住康怡花園及薄扶林豪峰的菲傭。詳情即看：【下一頁】

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署方指，男子涉嫌在上月16日，向獲授權人員提供虛假或具誤導性的資料，而女子涉嫌在上月17日，沒有遵守獲授權人員的要求提供所需資料。兩人昨日被捕，將於明日（10日），在九龍城裁判法院提堂。

同場加映，心理學家指兩類人易有「拖延症」，即看：

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記者：陳麗娜