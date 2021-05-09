【強制檢測】外傭檢測期限今日屆滿　張建宗：逾28萬名外傭已完成採樣

▲ 全港外籍家庭傭工今日（9日）或之前須接受強制檢測。（資料圖片）

政府於4月30日要求全港所有尚未完成接種疫苗的外籍家庭傭工（外傭）於今日（9日）或之前接受強制檢測。政務司司長張建宗表示，感謝外傭和僱主們配合強制檢測要求，於5月1日至7日期間，全港社區檢測中心和流動採樣站已為超過28萬名外傭採樣，另外超過5萬名外傭已預約於5月8日至9日在檢測中心接受檢測；同時呼籲尚未接受檢測的外傭盡快於今日內接受檢測，

他在網誌表示，有關決定完全基於公共衞生考慮，並經過詳細風險評估，當中的考慮因素包括外傭的工作性質主要為照顧家庭成員，包括長者及兒童等，與強制檢測亦同樣適用的安老院舍、殘疾人士院舍及護養院的員工一致。因應檢測需求在短時間內大增，政府已於全港各區增設超過20個流動採樣站，並延長多個流動採樣站的服務日期及時間。

張建宗又指，政府展開疫苗接種計劃兩個多月以來，已為市民接種逾170萬劑疫苗，當中約64.8萬名市民已完成2劑接種。他重申接種疫苗是克服疫情的關鍵，走出困局的關鍵，惟接種進度未如人意，有些人漫不經心或持觀望態度，呼籲仍未接種疫苗的市民盡早接種。

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責任編輯：陳子謙