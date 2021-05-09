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【秦煌入院】雙腳浮腫現身廣華醫院　近月撐枴杖復工秦煌半年內兩度入院

娛樂 12:57 2021/05/09

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

TVB資深演員秦煌昨日（8日）再度入院。

TVB資深演員秦煌昨日被發現現身廣華醫院急症室，陪同秦煌入院的兩名女士估計是其女兒，並指秦煌因老人病而需要送院治療。

半年內兩度入院的秦煌近年身體欠佳，現年73歲的他體重接近280磅，其健康狀況令人關注。

【老頑童】秦煌跌倒4個月後報平安　撐枴杖復工：醫生囑不能再跌【有片】

（TVB截圖）

去年11月，秦煌在《踩過界II》記招前暈倒，當時傳秦煌疑因心臟問題暈倒，後來他解釋原因，因自己有坐骨神經痛，於是聽從建議減肥望舒緩痛楚，但卻因為減肥太過急進，體力不支最後暈倒。

直到今年3月，秦煌撐着枴杖復工，他受訪時稱：「現在我行到，要揸住碌棍（枴杖），驚跌之嘛，醫生說千祈唔好跌，跌真係大鑊！」

由於受疫情影響，秦煌未能返回深圳家中居住，現要在港住酒店，幸好兩名女兒輪流探望，又會送食物給他，又笑言住酒店期間愛上「碌卡」！

【秦煌入院】月初暈倒骨折入院　秦煌出院解釋因減肥過急體力不繼【有片】

（TVB截圖）

昨日傳出消息指，秦煌現身廣華醫院，坐在輪椅上的他一臉倦容，且雙腳非常腫脹，未能穿上波鞋的他只能「踩踭」了事。

身旁的親友則以老人病交代其病情，未有詳盡回應秦煌的狀況。

同場加映：Joe Junior專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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