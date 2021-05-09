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【生仔要考牌】幼稚園生行人路上隨地大便　網民轟家長教壞細路：周街屙好肉酸

親子 12:13 2021/05/09

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近日有網民上傳照片，指一名小朋友在行人路上大便，直指此行為「好肉酸」。

外出時人有三急，也不應隨地便溺。日前有網民向Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，指一名家長讓小朋友在行人路上當眾大便，網民怒轟家長教壞細路，直指此舉「好肉酸」。

小朋友當眾大便

該名網民上傳一張照片，指本月5日下午在街上看到一名小朋友當眾大便，家長在旁協助清理。從相中可見，小朋友疑為幼稚園生，在單車徑旁的行人路上除褲大便。大便僅以紙巾墊着，甚為噁心。家長事後讓小朋友雙手撐着地面，協助他清理。

爆料網民沒有提及兩人有否清理地上大便才離開，只表示「從相中已可預見到香港的未來！是可憐！是可悲！是可惡！相信即使是老師們亦難以力挽狂瀾。」

家長事後幫小朋友清理。（來源：Facebook專頁「生仔要考牌系列」）

根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》（第132BK章）第8條，任何正在照顧或看管一名12歲以下兒童的人，不得在沒有合理因由下，准許該兒童在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方；或建築物的任何公用部分，而該公用部分並非洗手間或水廁大小便。違例者可被罰款。

網民轟冇公德心

帖文引來網民熱議，不少網民形容照片「好噁心」，直指家長「教壞細路」，認為無論如何也不應在街上大便。有網民指作為父母，「唔會比佢周街屙吧，中途瀨就無辦法，但一定會盡搵廁所，唔會有意識就地解決」；亦有網民認為責任在於家長身上，「小朋友好可憐成為眾矢之的，俾人話係狗，其實有問題嗰個係大人......」。

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內容及相片均獲Facebook專頁「生仔要考牌系列」授權。

同場加映：兩三日便便一次未必是便秘　兒科醫生拆解兒童便秘成因

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責任編輯︰王明芳

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