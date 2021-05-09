【過渡性房屋】當局已覓得1.4萬個過渡性房屋單位土地　張建宗：與目標只有一步之遙

▲ 剛落成的土瓜灣宋皇臺道過渡性房屋。（政務司司長網誌）

2019年《施政報告》提出在2020/21至2022/23的3年期間，提供1萬個過渡性房屋單位的目標，其後政府將目標提升至1.5萬個單位。政務司司長張建宗表示，至今年4月已經覓得可提供約1.4萬個過渡性房屋單位的土地，現與目標只有一步之遙。

張建宗在網誌說，截至上月，當局覓得可在2023年提供約1.4萬個過渡性房屋單位的土地，當中超過1,100個單位已完成；另外約2,400個單位正動工興建，預計於2021年至2022年落成。其中土瓜灣宋皇臺道項目的110個單位上月成功取得入伙紙，供超過220人入住，營運機構已收到超過700份申請，超額6倍多。

他續指，立法會財務委員會於去年3月通過撥款50億元，成立支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃，自去年6月推出以來，至今已批出13個過渡性房屋項目，涉及約38.6億元資助額。其中於上月批出的元朗八鄉錦田七星崗過渡性房屋項目，計劃於2023年第一季落成，可提供約900個單位，惠及超過2,000人。

張建宗提到，扶貧委員會已批准從「關愛基金」撥款9,500萬元，推行先導計劃，透過非政府機構使用合適和入住率偏低的酒店及賓館房間作過渡性房屋之用，預計可提供約800個過渡性房屋單位。計劃上月開始接受報名，至今已收到超過150間酒店和賓館的登記申請，當局正盡快處理有關申請。

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責任編輯：陳子謙