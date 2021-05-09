【新冠肺炎】陳肇始：法例確保家居檢疫者遵強檢及自我監察　領事館供接種紀錄辨入境者針卡真偽

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

當局周五公布強制檢疫新安排，倘市民已接種兩劑新冠疫苗，並相隔逾14天後，一旦被列作緊密接觸者，即可縮短檢疫期，而已接種兩劑疫苗並相隔逾14天後，若不涉變種病毒，則可縮短檢疫中心檢疫至7天。食物及衞生局局長陳肇始表示，新安排基於以往數據、經驗和流行病學的調查因而作出改動，港府已觀察過往數次檢疫的情況，包括佐敦伯嘉士大廈所有檢疫者經過21日隔離呈陰性，情況許可，當局才公布新安排，強調對社區出現變種病毒個案十分關注，不排除當疫情轉差時，會收緊檢疫政策。

陳肇始出席電視節目指出，新安排以風險為本，針對患者分類為染變種病毒和非變種病毒，如屬變種病毒者須遵守相關規定，包括需進行病毒檢測，倘取得陰性結果才可停止檢疫及離開，一層習的安全網有效阻止變種病毒個案流入社區。

被問如何確保市民遵守自我監察、強檢等規定，陳肇始指，家居檢疫者須嚴格遵守否則有法律的後果，衞生署職員會密切跟進，過往經驗市民亦配合檢測工作，相信市民亦會配合相關新安排。她補充，相關措施公布時間尚短，不認同市民對新安排的反應，未能反映在疫苗接種率。

陳肇始表示，不能忽視接種疫苗是防疫抗疫重要一環，以及回復社會正常的手段，冀市民對接種疫苗存正面想法，否認新安排為了提高接種率。

抵港人士抵港時須出示針卡，陳表示，當局會向航空公司溝通，要求對方檢查上登機人士的針卡，亦會要求衞生署職員於入境口岸仔細檢查相關文件，另外當局亦會向各國領事管索取疫苗接種的紀錄，確保抵港人士的針卡真實無誤。

陳肇始表示，檢疫中心的應對、數目，以及人手是未來要面對的挑戰，因為大量人士入住檢疫心中心，需要準備膳食等工作，重申港府有準備，亦有後備方案應對大型爆發。

同場加映，心理學家指兩類人易有「拖延症」，即看：

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜