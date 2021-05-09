【的士女賊】女友搭的士遺值千元衣物　遭貪心女乘客整袋偷走港男懸紅通緝

▲ 港男稱其女友在的士遺留了一袋值千元的衣服，被之後一名貪心女乘客偷走。

市民搭車不時「大頭蝦」遺留財物，能否尋獲要睇彩數。近日一名港男在網上發文表示，女友乘的士期間遺留一袋價值千元衣物，怎料下一位女乘客上車後，卻順手牽羊偷走整袋衣物，放入自己的紙袋中取走，港男獲好心司機提供車cam片段，決定懸紅1,500元通緝該名貪心女乘客。

該名港男於上周四（6日）在facebook群組「香港突發事故報料區」發帖文及分享一段車cam片，指當日女友乘搭的士，下車時「大頭蝦」遺留了一個黑色紙袋，內有價值約千元的衣服。

其後一名疑似外籍女乘客在旺角洗衣街近山東街登上該部的士，從片段中所見，她在後座好快就見到那個黑色紙袋，趁司機不為意時，打開查看袋中物品，然後用自己的大藍色手袋遮掩，迅速把黑色紙袋放入自己地上的白色紙袋中，稍作整理一下後，便將白色紙袋移至司機座後方。

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女乘客得悉是失物仍偷走

港男指出，當時其女友已致電司機助她尋找失物，而女乘客仍在車上，司機以為地上的白色紙袋就是失物，欲收起代為保管，女乘客隨即阻止，並表示白色紙袋是屬於她，更打開紙袋讓司機檢查，令司機信以為真。最後女乘客於九龍塘義德道落車。

所以個賊根本知道司機搵緊我女朋友個袋嘢，而佢係有心偷走。（佢）仲將偷來嘅嘢放入自己個袋度據為己有。

薄酬$1500 感謝好心司機

港男特別感謝好心司機幫忙，「我話（俾）500蚊請佢飲茶，佢都話唔使」，司機並提供車cam片段協助尋找該名女乘客，將會薄酬1,500元，港男正考慮應否報警備案，詢問網民意見。

網民認為盡快報警備案較好，「薄酬都要」；網民又批評該名女乘客貪心，「好眉好貌生沙虱」、「貪心都係個人品德問題」，又指她可能是慣犯，「睇佢純熟嘅手法，處變不驚嘅態度，似係慣犯嚟」。

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責任編輯︰王明芳