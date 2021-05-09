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【變種病毒】理大專家指本港檢測方法可揪出常見3種變異株　關注法國變種病毒可避過檢測

社會 13:29 2021/05/09

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理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒。（資料圖片）

新冠肺炎變種病毒襲港，至今錄得11宗本地社區感染個案。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒在一個電台節目指，目前本港主要常見的南非和英國變種病毒，其變化最大的部位是來自病毒的刺突蛋白（S蛋白），會直接影響病毒傳性和疫苗保護能力；而不論是PCR或核酸檢測，均不是針對S蛋白，而是病毒的N蛋白，但兩款變種病毒變化不大，故兩個位置並沒有重疊，相信目前的測試劑仍可測出變種病毒。

他續指，留意到近日法國等部分地方出現的變種病毒，是可以逃避目前常用的檢測方法，故需要不停進行基因排序以了解病毒的變化，以致常用檢測方法不能揪出，因而改變檢測策略。他指，目前未看到輸入個案是來自法國變種病毒，故現有檢測方法仍可揪出南非、印度和英國變種病毒。

政府認可檢測承辦商負責人招彥燾表示，政府一直與檢測商溝通有關變種病毒的準確度，亦會安排一些變種病毒的樣本讓檢測商測試，以了解會否影響準確度，但承認變種病毒不停改變，檢測試劑和方式亦要與時並進。

香港檢測和認證局主席于常海指，每一種測試劑有一個突異性，針對某一段基因檢測，假若有檢測實驗室沒有為變種病毒基因檢測，就有機會出現假陽性或假陰性結果，對此情況感到擔心。不過，他相信，香港檢測商都會跟隨國際標準化組織的指引，相信品質符合國際水平。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

 

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