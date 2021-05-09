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【母親節報喜】賭王四房兒子何猷君再做爸爸　奚夢瑤母親節宣布懷第二胎

娛樂 14:20 2021/05/09

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

已故賭王何鴻燊的四房公子何猷君太太奚夢瑤宣布懷有第二胎。

已故賭王何鴻燊的四房公子何猷君太太奚夢瑤趁着母親節報喜，已為人母的奚夢瑤宣布現正懷孕，透露未來的母親節將可收到兩束花。

何猷君和奚夢瑤於2019年結婚，奚夢瑤於同年10月為何猷君誕下兒子何廣燊。今天（9日）適逢是母親節，奚夢瑤於社交平台發帖文報喜。

【幸福三重奏】力撐何猷君不用家裡一分錢 奚夢瑤願跟賭王公子捱：嫁的是愛情

（微博圖片）

她貼出照片並寫道：

以後母親節就可以收兩束啦！

【幸福三重奏】賭王公子何猷君揚言不拿家裡錢　奚夢瑤願與丈夫同甘共苦：沒問題

何猷君和奚夢瑤因拍真人騷結緣，夫婦早前再合體亮相《幸福三重奏3》中，除放閃晒恩愛，並盡吐心中情。猷君曾在節目透露婚前曾經同奚夢瑤講，自己不是「有一張無限黑卡嘅富二代」，婚後可能要太太一齊捱。

奚夢瑤在近日一集訪問，直認猷君不用家裡錢，又指視四太梁家琪為偶像。她說：「我婆婆（四太梁安琪）是一個大家公認的虎媽，對小孩要求非常高的人，還是我學習的榜樣，她對所有的兄弟姊妹都是這樣子，就是說我會給到你們正常的一個照顧，物質的一個照顧，但絕對不會慣你亂來這樣子。」  

（微博圖片）

奚夢瑤被問到嫁入豪門時，她稱：「我嫁的不是豪門，我嫁的是愛情，如果沒有愛情，甚麼樣的豪門我都不想進去，真的！」

猷君在《幸福三重奏3》經常跟實奚夢瑤晒恩愛，又低頭向太太認錯、紓尊降貴捐枱底，做足好老公本份。

同場加映：郭富城專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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