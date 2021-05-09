【新冠疫苗】近8成人憂身體狀況不適合接種疫苗　病人組織：港人過度憂慮副作用

▲ 病人醫護權益協進會建議政府加強公眾教育，釋除健康疑慮及方便接種的措施可增加接種意欲。

本港新冠疫苗接種計劃自2月底展開，但至今本港接種率僅14%。有調查顯示，近8成未接種疫苗的受訪者擔心自己身體狀況不適合接種疫苗，病人醫護權益協進會認為結果顯示港人過度憂慮疫苗副作用，建議政府加強公眾教育，釋除健康疑慮及方便接種的措施可增加接種意欲。



協會委託香港民意研究所於上月26至29日進行網上調查，共訪問718名18歲或以上、尚未接種疫苗的香港居民。調查中只有24%受訪者表示為長期病患者，但有76%受訪者擔心身體狀況不適合接種疫苗；即使沒有長期病患的受訪者中，亦有72%擔心身體狀況不適合接種疫苗。接種意願方面，29%受訪者表示會接種疫苗、35%仍未決定而34%不會接種。



表示會接種的受訪者中，78%未計劃何時或計劃於6月或之後接種，原因包括想讓更多人先接種疫苗，觀察有沒有嚴重副作用或等待更好的疫苗出現。至於表明不會接種疫苗受訪者中，僅6%為醫生建議不接種，78%認為疫苗未有足夠測試，副作用及安全成疑，67%受接種後出現死亡及嚴重副作用個案影響接種意欲。另外，表示會接種或未決定的受訪者中，74%會選擇復必泰，3%選擇科與疫苗，其餘未決定。



病人醫護權益協進會召集人龐朝輝分析，港人主要猶豫疫苗成因包括過份擔心副作用、低估感染風險及影響，他指出，調查發現不少市民對疫苗嚴重副作用過分憂慮，按政府接種數據顯示，接種科興及復必泰疫苗後出現異常事件比率僅0.20%及0.12%，最常見為胸痛、頭暈等，故市民無需過分憂慮，而長期病患者在諮詢醫生及確保病情穩定下，亦可接種疫苗。

龐朝輝說，部分市民憂慮自己有隱疾，但又沒有看醫生的習慣，不知可否接種疫苗，形容這些人「卡在中間」，建議當局可在醫管局診所提供毋須預約的簡單檢查，可以方便這班市民。他又指，本港疫情相對較輕，令不少市民認為感染機會低，低估感染的病情及後遺症而沒有接種逼切性。世衞及美國疾病控制與預防中心均指出，不論感染者有否出現病徵或需住院，均可能出現不同長遠影響，嚴重可引致器官受損，包括增加心臟衰竭風險。

44歲的新冠肺炎康復者何先生，在去年7月的第三波疫情中確診，康復後出現失去味覺、幻嗅症及眼乾症等後遺症，「食杯麵都似食無味嘅麵粉」，直言對生活構成困擾。他指現時變種病毒肆虐，呼籲市民勿忽視感染風險及長遠影響，應及早接種疫苗。

▲ 新冠肺炎康復者何先生。

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記者：蘇文軒