【院舍質素】羅致光：政府正草擬修例加強監管院舍質素

▲ 羅致光表示，社會福利署推行了多項措施，加強對院舍服務的規管，包括加強監管及執法、提升院舍質素、加強透明度等。（資料圖片）

一名14歲中度智障及自閉症男生，5年前在私營殘疾人士院舍「康橋之家」墮樓身亡，死因庭陪審團裁定死於意外，並向院舍提出多項改善建議。勞工及福利局長羅致光今（9日）在網誌表示，政府一直致力提升院舍的服務質素，社會福利署推行了多項措施，加強對院舍服務的規管，包括加強監管及執法、提升院舍質素、加強透明度等。

羅致光指出，社署2017年成立的「檢視院舍法例及實務守則工作小組」，已在2019年5月完成檢視工作，並就院舍的分類、法定最低人手要求、住客法定最低人均樓面面積、持牌者的規定、主管及保健員註冊制度，以及相關罰則等提出建議。涉及修訂《安老院條例》（第459章）、《殘疾人士院舍條例》（第613章）及相關附屬法例的建議。政府現正進行法例修訂的草擬工作，完成後盡快提交立法會審議。

他又指，社署於2017年2月開始以合約形式聘用退休紀律部隊人員，協助牌照處督察巡查院舍、調查懷疑違規個案、搜證及進行檢控工作。過去3年，牌照處巡查殘疾人士院舍的次數每年平均多達約2,200次；因違規被定罪的個案共有7宗，而因違規被警告的個案有8宗。

為了提高院舍監管機制的透明度，社署於2018年4月1日開始，將違規而被定罪或警告的院舍的記錄上載至社署網站及「社署殘疾人士院舍資訊網」，並保存12個月。

羅致光提到，全港所有私營殘疾人士院舍都有參與「殘疾人士院舍質素提升計劃」，院舍要清楚臚列職員架構、院舍管理、收費及服務詳情等，並制定公平、公正、公開的投訴處理機制。為持續提升院舍的服務質素，社署自2019年3月起分階段推行一個為期5年的計劃，全數資助全港所有安老院和殘疾人士院舍的主管、保健員和護理員修讀在資歷架構下認可的訓練課程。

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責任編輯：陳子謙