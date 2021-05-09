【創新科技】薛永恒：數碼港第5期發展容納多850間科技初創公司　料帶來逾32億元年利益及6,100個職位

▲ 創新及科技局局長薛永恒早前聯同立法會議員參觀數碼港，並與園區代表交流。（創科局提供）

創新及科技局局長薛永恒今（9日）發表網誌表示，數碼港因應初創企業數目上升，共用工作間見拙，建議利用海濱公園一塊約1.6公頃的用地興建第五期，落成後大樓高10層，可提供36,000平方米辦公室及共用工作間，容納100間科技公司及750間初創及培育公司，預料辦公室及共用工作間的總樓面面積將增加約30%，並將帶來每年逾32億元利益，以及6,100個職位。

薛永恒指出，數碼港現有4幢辦公室大樓，當中辦公室的租用率長期達九成，Smart-Space共用工作間更接近爆滿，現時報名參加「數碼港培育計劃」的初創企業數目越來越多，由2011年前每年少於100間，到近年超過600間，惟由於空間有限，每年最多只能招收約130間初創企業。不少具潛質的企業，因為地方有限，未能加盟，空間不足確實有礙初創發展。

針對上述情況，薛永恒表示，數碼港故建議利用海濱公園西北面一塊約1.6公頃的用地興建「數碼港第五期」，大樓10層高，提供約66,000平方米的總樓面面積，其中辦公室及共用工作間佔36,000平方米，辦公室料可容納100間科技公司，共用工作間則可容納750間初創及培育公司。數碼港預料項目落成後，辦公室及共用工作間的總樓面面積將增加約30%。大樓亦有數據服務平台、多功能會議廳及配套設施、以及讓初創展示產品的智慧生活示範廳和體驗館。

薛永恒強調，擴建計劃會一併優化海濱公園，公園日後將佔地4.8公頃，相等於四分一個維多利亞公園，當中會有海濱長廊、加設可供寵物使用的設施及服務、5G連接網絡的智慧設施，並會重新鋪設草皮等，故市民毋須擔心數碼港擴建後會影響毗鄰的海濱公園。他預計，數碼港擴建後將帶來每年逾32億元的直接及間接利益，以及6,100個就業機會。

另外，薛永恒提到數碼港發展多年成績卓越，指現時香港有8間估值逾10億美元的初創公司，一半來自數碼港，有物流公司、金融科技、旅遊平台等；全港僅有4間機構獲發虛擬保險牌照，全都來自數碼港社群；香港首兩間獲金管局發牌的虛擬銀行，亦是數碼港成員。數碼港是全港最大的金融科技生態圈，在全港700多間金融科技公司中，近400間也是來自數碼港。

融資方面，數碼港2016年成立2億元的「數碼港投資創業基金」，為園區的初創提供早期融資，推動香港創業投資生態發展。數碼港跟共同投資者的注資在2017年的比例為1：4，到去年2020年的比例已增加至1：13，換句話說，數碼港投放1元，就換來13元私人投資，成績亮麗。歷年來，數碼港初創企業融資超過150億元，共有20間企業成功合併收購，180間公司進攻海外市場。

薛永恒指出，數碼港亦多方面培育人才，如舉辦「數碼港—大學合作夥伴計劃」，培養金融科技人才；同時為本地青年人安排到數碼港的公司實習，親身讓他們了解金融科技、智慧生活及電競相關工種；另外亦有「數碼港學院」，進一步培育初創企業、從業員及年輕人。

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責任編輯：陳麗娜