【探病安排】九旬婦病重家屬到醫院限探半個鐘　女兒投訴安排不近人情：成年無見過我媽

▲ 一名內科醫生在Facebook發文，指一名年過90的婆婆病重留院，家人前來探望卻受限制。

受新冠肺炎疫情影響，醫院早前收緊探訪安排，限制家屬探訪人數及時間，令部分卧病在床的長者久久未能與家人見面。日前一名醫生在社交媒體上發文，指一名年過90的婆婆患重病長期卧床，其家屬已長達一年沒跟她見面；女兒到醫院探望時得知只能逗留半個鐘，投訴安排不近人情。

家屬限探30分鐘惹不滿

一名公院內科醫生本月7日在Facebook個人專頁「Dr Who」發文，分享一次當值經歷。他指醫院早前接收了一名年過90的婆婆，因各種病症令她無法開口溝通，只能長期卧床，情況不佳。

醫生隨後向病人家屬交代病情，並說起探訪事宜，指現時「只可以兩人進病房探望30分鐘，不得換人」。病患女兒聽後表示不滿，指自己已整整一年未能與媽媽見面，探訪時限30分鐘實在太少，「30分鐘後無事，一個鐘後先出事，咁點見最後一面？」；又指不能換人探訪的規則太不近人情。

有無搞錯呀！老人院又唔俾見、醫院又唔俾見，成年無見過我阿媽，你只係俾我見30分鐘？仲要唔俾佢見下佢個孫？

醫生：探訪安排朝令夕改

女兒其後向醫院投訴，要求見病房主任、醫院經理等，令醫生感到無奈。他指這一年內醫院的探訪安排朝令夕改，令家屬無所適從，

有些可隔着膠板像探監一樣的探訪、有些是兩個兩個的進來、有些則是直接殮房再會。當然，要是有認識甚麼高層或者不斷投訴的人，那條底線會比非常浮動更加浮動。

醫生又指出，現時雖流行視像通話，但內科病人大多需要長期臥床，根本無法開口說話，「視像就如看硬照一樣，可能比甚麼也沒有更好，但意義又何在？」。他亦指護士平日工作忙碌，難以為每位病人安裝視訊設備。

網民︰明白醫護的無奈

帖文引來網民討論，網民對於母女的遭遇深表同情，「無得探望病人真慘，其實病人最開心嗰刻就是見到最親嘅家人」；亦有人表示對醫護的支持，「辛苦了醫護！作為病人家屬，感受到那種不安，當然亦明白醫護的無奈」。

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責任編輯︰王明芳