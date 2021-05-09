【童黨作惡】警方拘捕3少年葵芳邨欲淋油追債　調查揭另涉3宗同類案

▲ 警杗檢獲油漆。(警方提供)

葵青警區分別於前日(7日)及昨日(8日），接獲葵涌葵芳邨當值保安員通知，發現上址有形迹可疑的少年。保安員透過葵青警區與區內保安業界的溝通合作計劃「葵房」，通知正在區內巡邏之葵涌分區特遣隊到場調查，並在兩天內拘捕3名15歲少年。

警方前日在上址一梯間截獲兩名正準備進行刑事毀壞的少年，並在他們身上及攜帶的背囊內檢獲4罐油漆、2支懷疑天拿水及2封追債信。此外，警方昨日亦在同一屋邨截獲一名正準備進行刑事毀壞的少年，並於其身上及攜帶的布袋內檢獲2對手套、1個有紅油漆的膠袋，以及於現場檢獲1個內含油漆的膠樽。

經進一步調查後，警方相信3名少年與分別發生於長沙灣、旺角及西貢3宗涉及非法收債的刑毀案有關，3人涉嫌管有任何物品意圖摧毀或損壞財產及刑事毀壞被捕，已被扣留調查，案件由葵青警區重案組跟進。

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記者：蘇文軒