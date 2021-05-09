【外傭強檢】多個工會批評港府帶頭歧視外傭　要求當局公開各全港外傭道歉

▲ 。香港職工會聯盟聯合香港亞洲家務工工會聯會等不同工會召開記者會，批評當局要求全港約38萬名外傭於短時間接受強檢，令她們於假期排隊苦候數小時，認為「一人確診，全體強檢」做法無科學跟據。(洪芷晴攝)

本港近日出現數宗變種新冠病毒確診個案，包括2人為外傭，政府其後下令全港37萬外籍傭工須在本月9日前進行強制檢測，更計劃將接種新冠疫苗作為外傭申請或續約的要求，令人質疑有歧視之嫌。香港職工會聯盟聯合香港亞洲家務工工會聯會等不同工會召開記者會，批評當局要求全港約38萬名外傭於短時間接受強檢，令她們於假期排隊苦候數小時，認為「一人確診，全體強檢」做法無科學跟據，而早前其他確診群組亦未見會牽連整個族群，形容「是明顯歧視外傭」，嚴厲譴責港府行為，要求當局公開各全港外傭道歉，並促政府在推行強檢或接種疫苗時，須為基層工提供足夠支援及配套。

香港亞洲家務工工會聯會主席Parichat表示，有工友在宣布要求外傭檢測後，街上有不少人均對他們投來異樣目光，而當政府宣布或會要求外傭強制接種疫苗後，有僱主已立即要求她們馬上接種，部分患病的外傭則被要求自行就醫，拿取不適宜接種證明，惟期間一切醫療開支均由外傭自行承擔，縱使法例列明僱主須承擔外傭的一切醫療開支，工友因「長期受制於人，無任何討價還價的能力，只能接受」。

亞洲移居人士聯盟發言人Sring批評，本港早前曾爆發佛堂群組，但未見港府有要求所有佛教徒強制檢測，「本港至今僅有數名外傭確診，不能理解為何港府只針對外傭」，為「一人確診，全體強檢」做法無科學跟據，而早前其他確診群組亦未見會牽連整個族群，形容「是明顯歧視外傭」，「而且係政府帶頭令成個社會都歧視外傭，要求當局向全港外傭公開道歉」。

她又提到，港府透露有意強制外傭接種新冠疫苗後，收到有不少同工求助，指擔心若不願接種會遭解僱，「無理由接種疫苗與續約會掛鉤」。

至於本地打工仔，同樣面臨迫著要打針。其中社區及院舍照顧員總工會發言人鄭清發批評，政府以「賊佬試沙煲」的方式，將院舍防疫責任推到員工身上，港府近日宣布已接種疫苗可豁免14日檢測一次，變相是懲處不打針的員工。飲食業及酒店業職工總會發言人何鴻興更指出，現行的疫苗氣泡，以打針換放寬營業規定，並無科學根據。他近日亦收到求助，有患高血壓的工友要每3個月自費求診，以換取暫緩打針。

醫管局員工陣線理事、內科駐院醫生廖志誠表示，接種疫苗以防疫抗疫是社會廣泛認同的事實，但「病人自主」是普世價值，不廳妄顧市民自行決定是否打針的意願。自港府公布疫苗氣泡措施後，有許多市民到訪門診時會詢問及要求醫生簽發不適宜接種證明書，若不獲簽發，市民會遷怒醫護，令不少醫護質疑當局將「強制接種疫苗的成本轉價到醫患關係上」。目前港府推行不同措施都以疫苗取代檢測，例如可以換取縮短隔離時間，會令人以為完成疫苗接種便無須玥檢測，對防疫弊大於利。

香港職工聯盟署任主席黃迺元表示，港府千方百計催谷各行各業工人接種疫苗，惟一直未有提供足夠支援及配套，例如僱主要求員工接種疫苗後，一旦員工出現副作用或不良反應，仍不能獲工傷補償、病假及津貼等。最重要的是，當局對於長期病患者應否接種疫苗一直強調「病情穩定便可接種」，惟「何謂不穩定」一直未有清楚界線，社會如何對接種疫苗抱有信心」，促當局以透明及提供支援的方式，重建社會大眾對疫苗的信心。

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記者：洪芷晴