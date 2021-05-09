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【聲夢傳奇】Yumi+Aeren+Gigi+蓮姐組女團跳唱　張馳豪+冼靖峰BL組合迎戰【有片】

娛樂 16:57 2021/05/09

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

TVB選秀節目《聲夢傳奇》的藍隊則由鍾柔美、文凱婷、炎明熹及林君蓮組成，以及紅組由張馳豪及冼靖峰組成。

TVB選秀節目《聲夢傳奇》更改了賽制，參賽者分成紅藍兩隊迎戰。

藍隊則由鍾柔美（Yumi）、文凱婷（Aeren）、炎明熹（Gigi）及「蓮姐」林君蓮（Kaitlyn）組成跳唱韓國女團BLACKPINK的《How You Like That》，而紅組則由張馳豪（Aska）及冼靖峰（Archie）以BL組合演繹《眼色》。

【聲夢傳奇】蓮姐林君蓮崩潰爆喊　Chantel臨時身體不適不能應戰

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藍隊的表演由Yumi和Aeren擔任主音，二人與Gigi和蓮姐一起跌唱《How You Like That》，但表現不佳。

張佳添指出：「其實就是一個A貨的BLACKPINK，還有兩個是啞的。在聲夢這個舞台上，我的要求不止這麼低。」

其中，沒有舞蹈底子的蓮姐被麥秋成批評：「我想你定必輸掉。我不是為節目效果而說，這會在五天後發生。我覺得不是她們停你便停。」蓮姐其後跑到洗手間痛哭指：「我也跳到忘記進食。」

後來發現原來蓮姐失準是源於其一位音樂老師去世。

【聲夢傳奇】「石仔」文凱婷打贏「巨人」詹天文　林沚羿被克勤斥㨂錯歌淘汰出局【有片】

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紅隊的Aska和Archie大玩HeHe，以一黑一白的造型現身，挑選了《眼色》，且獲得評判一致好評。

李克勤認為：「這種程度很好，適合家庭觀眾。」陳奐仁覺得：「真的很像在聽演唱會。」

不少觀眾則將《眼色》跟之前《全民造星III》的《我們》作比較，認為張進翹（Manson）和顧定軒（Zeno）這一對很有BL感覺。

（ViuTV截圖）

此外，詹天文（Windy）以《Bang Bang》迎戰，本來姚焯菲（Chantel）和潘靜文（Sherman）會為Windy伴舞，但Chantel在最後一刻因急症而缺席，最終Windy獨自上台表演，並以22分勝出。

文凱婷、鍾柔美、炎明熹、林君蓮唱跳《How you like that》：

張馳豪、冼靖峰演出《眼色》：

同場加映：MIRROR演唱會

撰文 : TOPick柴犬出動

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