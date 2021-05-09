【母親節2021】調查指7成中港分隔單親家庭母子團聚要等最少11年　團體促政府加快酌情批准

▲ 香港社區組織協會與中港分隔單親兒童及媽媽趁母親節發佈「疫情對中港分隔單親家庭的影響研究報告」。（香港社區組織協會提供圖片）

新冠肺炎疫情持續逾年，中港兩地政府先後收緊出入境管制，首當其衝受到影響的無疑是中港家庭。一項研究發現，疫情及封關下，中港分隔單親家庭母子團聚遙遙，7成受訪家庭要等至少11年先可以團聚，這些家庭母親及子女的生活、經濟、學習及精神健康均受影響，團體要求政府與內地設立單親單程證政策，及加快酌情批准單親母親來港照顧子女。

香港社區組織協會今日（9日）發表《疫情對中港分隔單親家庭的影響研究報告》，於今年4月透過問卷訪問了57名中港分隔單親家庭的兒童，了解疫情下，對分隔單親的母親及子女的生活、經濟、學習及精神健康有何影響。結果顯示，受訪的單親家庭，雖然有些配偶已去世，有些已離婚，或離棄母子，但全都超越4年，近7成更是11年或以上，中位數也有9年。

報告指出，疫情下，分隔單親因收入及支援少了，家境更貧困，政府的食物銀行不惠及雙程探親人士，近9成母親及超過3成子女三餐不繼，近半更少了教會或志願團體或學校的堂食或資助。

報告續指，雙程證母親及子女經濟困難，難以負擔昂貴醫療費，兒童在生病的時候沒有看醫生的比例由2018年的12%，上升至今年的44%，母親則增加至逾8成；而雙程證母親因為無香港身份證，無法惠及派發口罩、檢測、打疫苗等抗疫支援。

報告說，受訪中港分隔單親家庭的兒童抑鬱指數極高，有93%兒童有輕微至嚴重的抑鬱病症，當中嚴重抑鬱為最多，高達8成，是一般人的指數（12.6%）的6.4倍，較2018年多了3成；89.6%母親有輕微至嚴重抑鬱病症，反映分隔對單親媽媽及孩子造成很大精神壓力，更有受訪子女因嚴重精神病而不能上學及常嘗試自殺，情況令人擔憂。

香港社區組織協會認為，中港政府應及早作出支援，以助中港分隔單親家庭的子女健康成長，中港政府應加速安排香港單親子女的內地媽媽酌情批准單程證來港定居照顧子女；將每日中港家庭團聚單程證名額未用盡的餘額撥予這些子女的內地母親來港定等。

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記者：陳曉瑩