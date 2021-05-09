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【違規僭建】北角業主涉僭建物屢不遵從清拆令　被判罰款逾5萬元

社會 16:18 2021/05/09

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北角錦屏街一住宅單位被指搭建一個面積約40平方米的平台僭建物，以及拆除單位入囗的防火門，並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂根據《建築物條例》第24（1）條向該業主發出清拆令。單位業主由於一直不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，上月在東區裁判法院被定罪及罰款逾5萬元。

由於有關業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署先後2次提出檢控，並在東區裁判法院被定罪及判罰款共約3.6萬元。然而，該名業主仍不履行清拆令，屋宇署遂第3次提出檢控。有關業主於4月29日再次被定罪及罰款5.3萬元。

屋宇署發言人表示，僭建物可影響樓宇結構及消防安全，導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，屋宇署會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以收阻嚇作用。

根據《建築物條例》第40（1BA）條的規定，任何人無合理辯解而沒有遵從根據該條例第24（1）條送達予他的清拆令，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款20萬元及監禁1年，及可就該罪行持續的每一天，另處罰款2萬元。

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責任編輯：陳子謙

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