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【5000元消費券】陳茂波街市體驗電子支付　冀消費券為經濟復甦添動力

政治 16:20 2021/05/09

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

陳茂波到街市買餸體驗電子支付。（財政司司長網誌圖片）

財政司司長陳茂波預計，5000元電子消費券暑假期間接受登記及陸續派發，預期可為下半年至明年初的零售市場，締造更多促銷和推廣業務的良機。他又形容，本港經濟初見起色，結束連續6季收縮，惟零售及餐飲業等表現仍有待改善。

陳茂波在網誌上稱，昨日特意到街市買餸，留意到不少商戶都採用了各式各樣的電子支付工具，自己亦有嘗試以電子方式支付，「體驗很不錯」。他希望，電子消費券可為經濟恢復增添動力，特別是能提供大量基層職位的零售、飲食和服務業；另一目標是希望藉電子消費券提供誘因，鼓勵更多小商戶參與使用電子支付，幫助他們轉型升級，他相信，電子消費券計劃啟動後，可進一步深化電子支付在港的應用及發展。

他指出，本港首季網上銷售的貨值為62.9億元，較去年同期急升63%，遠高於整體零售貨值增幅，但相比內地，仍有很大提升空間。

陳茂波形容，本港經濟初見起色，結束了連續6季的收縮，首季按年增長7.8%，其中，私人消費開支亦結束連續6季的跌勢，惟其他行業如零售及餐飲等，表現有待進一步改善，其中食肆收益首季較去年同期低約9%，較前年同期更低37%，餐飲業失業率仍高達13.3%，遠高於6.8%的整體失業率。

陳茂波強調，社會齊心控制好疫情，復蘇的勢頭才有機會延續，認為現時本港疫苗接種比率仍低，或會拖慢重啟經濟的步伐，令各行各業的打工仔承受著直接或間接的代表，呼籲市民積極支持和參與接種疫苗。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君

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