【選舉制度】白韞六：新制度下有大量新增界別　廉署會向新團體選民作防賄選教育

▲ 廉政專員白韞六。(資料圖片)

廉政專員白韞六表示，本港去年貪污投訴個案下跌16%，估計與新冠肺炎疫情導致經濟活動減少有關，而目前疫情穩定，經濟活動隨之恢復，今年首季的投訴數字已按年回升11%，當中建造業相關個案更上升1.2倍，主要涉及分判商或工頭向求職者收取賄款或介紹費，相信是因失業率高以及職位較少。他指，廉署正採取行動希望工友切勿啞忍，挺身向廉署舉報。

他又指，廉政公署早前聘進行民意調查，結果顯示市民對貪污接近零容忍，結果令人鼓舞，惟部分受訪者認為廉署破案率低企。白韞六認為市民或受傳媒報道影響，又解釋有時候涉貪污個案的付錢及收錢雙方均滿意結果，案件既沒有受害人又沒有犯罪現場，調查貪污案件有困難。不過即使廉署覺得投訴證據不足，亦會交由審查貪污舉報諮詢委員會審視。

另外，他提到，新選舉制度下有大量新增界別，相關團體從未參與選舉，會加強教育工作，讓參選人、助選團隊知道如何防賄，確保公平、公正、透明地選出候選人，已成立工作小組跟進本港修訂選舉制度。而近年選舉接獲以武力、威嚇、欺騙手法影響投票的投訴，期望接下來的選舉不會再出現。

他又指，修例通過後，公開煽動他人投白票或廢票亦屬刑事罪行，屬於調查工作新領域。 白韞六強調，選舉防貪工作是全方位，不會考慮機構及候選人的背景、政黨及派別。他又指，近年選舉接獲以武力、威嚇、欺騙手法影響投票的投訴，期望接下來的選舉不會再出現。 白韞六續指，新制度下公開煽惑他人不投票、投無效票也是刑事罪行，廉署有新的罪行需要跟進，屬於新領域工作，有需要的話會向律政司了解，亦會向市民解釋。

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責任編輯：蘇文軒