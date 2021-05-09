  • 29°C
香港時間 : 2021509日 (週日) 17:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【選舉制度】白韞六：新制度下有大量新增界別　廉署會向新團體選民作防賄選教育

社會 16:58 2021/05/09

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

廉政專員白韞六。(資料圖片)

廉政專員白韞六表示，本港去年貪污投訴個案下跌16%，估計與新冠肺炎疫情導致經濟活動減少有關，而目前疫情穩定，經濟活動隨之恢復，今年首季的投訴數字已按年回升11%，當中建造業相關個案更上升1.2倍，主要涉及分判商或工頭向求職者收取賄款或介紹費，相信是因失業率高以及職位較少。他指，廉署正採取行動希望工友切勿啞忍，挺身向廉署舉報。

他又指，廉政公署早前聘進行民意調查，結果顯示市民對貪污接近零容忍，結果令人鼓舞，惟部分受訪者認為廉署破案率低企。白韞六認為市民或受傳媒報道影響，又解釋有時候涉貪污個案的付錢及收錢雙方均滿意結果，案件既沒有受害人又沒有犯罪現場，調查貪污案件有困難。不過即使廉署覺得投訴證據不足，亦會交由審查貪污舉報諮詢委員會審視。

另外，他提到，新選舉制度下有大量新增界別，相關團體從未參與選舉，會加強教育工作，讓參選人、助選團隊知道如何防賄，確保公平、公正、透明地選出候選人，已成立工作小組跟進本港修訂選舉制度。而近年選舉接獲以武力、威嚇、欺騙手法影響投票的投訴，期望接下來的選舉不會再出現。

他又指，修例通過後，公開煽動他人投白票或廢票亦屬刑事罪行，屬於調查工作新領域。 白韞六強調，選舉防貪工作是全方位，不會考慮機構及候選人的背景、政黨及派別。他又指，近年選舉接獲以武力、威嚇、欺騙手法影響投票的投訴，期望接下來的選舉不會再出現。 白韞六續指，新制度下公開煽惑他人不投票、投無效票也是刑事罪行，廉署有新的罪行需要跟進，屬於新領域工作，有需要的話會向律政司了解，亦會向市民解釋。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【新冠疫苗】近8成人憂身體狀況不適合接種疫苗　病人組織：港人過度憂慮副作用
今日 14:15
【新冠疫苗】近8成人憂身體狀況不適合接種疫苗　病人組織：港人過度憂慮副作用
【童黨作惡】警方拘捕3少年葵芳邨欲淋油追債　調查揭另涉3宗同類案
今日 15:06
【童黨作惡】警方拘捕3少年葵芳邨欲淋油追債　調查揭另涉3宗同類案
【5000元消費券】陳茂波街市體驗電子支付　冀消費券為經濟復甦添動力
今日 16:20
【5000元消費券】陳茂波街市體驗電子支付　冀消費券為經濟復甦添動力

你可能感興趣

【新冠疫苗】近8成人憂身體狀況不適合接種疫苗　病人組織：港人過度憂慮副作用
今日 14:15
【新冠疫苗】近8成人憂身體狀況不適合接種疫苗　病人組織：港人過度憂慮副作用
【童黨作惡】警方拘捕3少年葵芳邨欲淋油追債　調查揭另涉3宗同類案
今日 15:06
【童黨作惡】警方拘捕3少年葵芳邨欲淋油追債　調查揭另涉3宗同類案
【5000元消費券】陳茂波街市體驗電子支付　冀消費券為經濟復甦添動力
今日 16:20
【5000元消費券】陳茂波街市體驗電子支付　冀消費券為經濟復甦添動力
建造 罪行 貪污 失業 選舉 律政司 廉政公署

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等