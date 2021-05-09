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區議員宣誓修例料本周通過　民協決定宣誓留守議席

政治 17:03 2021/05/09

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民協發聲明表示決定宣誓留守區議會。（資料圖片）

有關要求區議員宣誓的條例草案周三在立法會大會恢復二讀，料本周可通過，一眾民主派區議員近日亦陸續表態宣誓與否。其中，在區議會佔19席的民協昨晚已發聲明，表示會宣誓留守區議會。

民協稱，留守的決定是諮詢所有會內區議員及地區主任，以及社區內的街坊和支持者，總結出來的整體意向，強調創立至今，一直秉持「促進民主，改善民生」為宗旨，服務重心歷年來都放在社區，解決街坊疑難，並反映民意。

事實上，自政府提出修例以來，至少10位民主派區議員宣布離職，包括涉民主派初選案的林卓廷、范國威、譚凱邦、李嘉達；已表明拒絕宣誓而辭職的杜嘉倫、袁浩倫、黎銘澤；另有人以「私人理由」、「健康理由」等離職，包括公民黨成員畢東尼、周琬雯，早前已宣布退出公民黨的沙田區議員黃文萱亦已表示，將在修例草案通過後辭職。

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撰文 : 傅流螢

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