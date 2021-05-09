【教師流失】教協調查指4成教師有意離開教育界　政治壓力日增成主因

▲ 教協一份調查顯示，4成受訪教師有意離開教育界。（資料圖片）

教協一份調查顯示，4成受訪教師有意離開教育界，當中9%表示本學年結束後會離任，大部人指主因為政治壓力日增。教協憂慮會造成青黃不接，對教育質素造成影響。

教協在4月29至5月5日訪問1178名中小學、幼稚園及特殊學校的校長及教師，結果顯示4成（474人）受訪者有意離開本港教育界，其中19%指有計劃辭職或提早退休，21%傾向離開，但未有具體計劃，9%受訪者將於本學年結束時離開教育界。

調查結果顯示，有意離開教育界的人士中，7成指主因為政治壓力日增，5成半則不滿本港的社會狀態，近4成人就不滿本港教育政策，另有人說對香港前景感絕望、不滿教學紅線處處，令工作安全感嚴重下降。至於選擇留任教職的教師中，近6成表示主因是陪伴家人留港，5成人則指經濟狀況不容許離開等，亦有受訪者表示，教育下一代是教師責任，要留守崗位。

被問到對本港教育制度及政策的滿意程度，78%受訪教師表示不滿，83%人則不滿社會及政治環境。

分析不同職級的比例，48%的受訪小學主任及51%中學主任有意離開本港教育界。不少有意離開的人士都年資深，教協會長馮偉華憂慮，富教學經驗的老師離開教育界，會造成青黃不接，對教育質素造成影響。他又說，調查反映教師對教育制度及政策、社會及政治環境不滿，有前線教師亦反映有議員要求於安裝閉路電視等會增加教育界的壓力，促請政府及個別建制派議員停止施加政治壓力。

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記者：黃悅晴