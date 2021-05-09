【接種疫苗】朱敏健：不接種疫苗為由解僱員工或構歧視　增檢測及足夠預防措施可替代接種

▲ 平等機會委員會主席朱敏健。(資料圖片)

社區出現外傭感染變種病毒個案後，港府曾擬訂外傭簽約前須接種疫苗。平等機會委員會主席朱敏健表示，若政府強制外傭簽約前須接種疫苗，可考慮加入替代措施，如增加檢測次數，或要求做足個人預防措施，否則可能受到法律挑戰，以及影響防疫措施的合理性及必要性，又指僱主若以不接種疫苗為由解僱員工，有可能構成歧視。

對於港府提出的「疫苗氣泡」涉及食肆和處所的措施，均牽涉接種疫苗的要求，朱敏健表示，不宜接種疫苗的人可以申報及檢測取代，僱主須考慮員工不可接種疫苗的原因是甚麼，同時需要視乎僱主商舖經營的環境及要求。

平機會至今收到約5宗涉及防疫措施的投訴，而其餘個案多為查詢或求助，而現行法例規定，防疫措施因應傳染病制訂，是否構成歧視屬於殘疾歧視條例的範疇。

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記者：陳麗娜