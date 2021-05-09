【本地漁業】城大獲漁護署撥款1,200萬元推動本地漁業發展　改善香港魚類健康及生產

▲ 由沈藹莉教授（中）領導的研究團隊獲1,200萬元資助，幫助振興本地漁業。（城大提供圖片）

香港城市大學（城大）賽馬會動物醫學及生命科學院（學院）獲漁農自然護理署（漁護署）漁業持續發展基金撥款1,200萬元，資助進行為期3年的「改善香港的魚類健康和生產2020年」項目，以促進本地漁業的可持續發展。

城大指，學院兩年前獲500萬元撥款進行一項先導研究計劃，為養魚戶提供獸醫服務，今次新撥款數額多逾一倍，將擴展並支持其他應用研究，以改善及增加本地魚類產量，學院預計將服務擴展至100個養魚戶，以繼續支援漁護署的「魚類健康檢查計劃」，定期巡查魚場及追蹤魚病。

負責領導有關項目的城大賽馬會動物醫學及生命科學院轄下傳染病及公共衞生學系教授沈藹莉表示：

過去兩年，我們透過提供獸醫服務跟本地養魚戶建立關係，協助他們解決養殖時出現的問題。我們在提供獸醫服務期間，發現了一些現時未能完全解決的問題，會在這次項目深入研究。

「改善香港的魚類健康和生產2020年」項目的研究主題包括：

夏季鯔魚死亡綜合症

碳銅納米粒子複合材料

改善香港抗生素飼料的取用及制訂抗生素使用守則

評估香港蝦塘的益生菌使用

海水魚排箱網養殖的生物安全措施。

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記者：陳曉瑩